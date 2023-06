Android Auto : un bug empêche d’utiliser l’OS en sans-fil, même désinstaller la mise à jour ne fonctionne pas

Un vilain bug gâche actuellement la fête chez les utilisateurs Android Auto. Depuis la mise à jour vers la version 9.6, nombre d’entre eux ne peuvent plus connecter leur smartphone à leur voiture en mode sans fil. Pire encore, le problème persiste en rétrogradant à la version 9.5. Pour le régler, il faut pour l'instant repasser sur la version 9.4 du système d'exploitation.

Comme tous les autres systèmes d’exploitation, Android Auto n’est pas immunisé contre les bugs. Reste que certains sont plus agaçants que d’autres. Et on peut comprendre ceux qui râlent depuis la dernière mise à jour vers la version 9.6 de l’OS. En effet, celle-ci a causé un dysfonctionnement du mode sans fil entre le smartphone et la voiture. Autrement dit, impossible de se connecter de cette manière.

Aucun souci en revanche en passant par le mode filaire. Mais gageons que cela ne convient pas nécessairement aux utilisateurs une des rares voitures nativement compatibles avec le mode sans fil. D’autant que cette compatibilité est largement plus importante si l’on prend en compte les multiples adaptateurs qui permettent de connecter son smartphone sans câble.

Impossible de se connecter en sans-fil depuis la dernière mise à jour d’Android Auto

Qu’à cela ne tienne, ce genre de bugs introduits avec une mise à jour se règle la plupart du temps en désinstallant simplement ladite mise à jour et en attendant qu’un correctif définitif soit déployé. Malheureusement, cela ne semble cette fois pas suffire. En effet, les utilisateurs ayant essayé de repasser sur Android 9.5 ont constaté que le problème n’avait pas disparu. En revanche, celui-ci disparaît finalement en installant la version 9.3 ou 9.4.

Nous sommes loin d’une solution idéale dans ce cas précis. En rétrogradant d’au moins deux versions, les utilisateurs perdront toutes les fonctionnalités introduites avec les mises à jour. Il va donc falloir faire le choix entre le sans-fil et toutes ces options. Si vous faites le choix du sans-fil, il vous faudra télécharger l’APK correspondante, dont vous trouverez les liens directement ci-dessous.

Téléchargez l’APK d’Android 9.4