La barre de son 4.1 Bluetooth LG SN4R est à un prix irrésistible durant les soldes

Les soldes d’hiver sont l’occasion de faire le plein de bons plans. Actuellement sur le site de E.Leclerc, la barre de son Bluetooth LG SN4R est à 159€ au lieu de 199€. C’est un excellent prix pour une barre de son 4.1 de cette qualité.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La barre de son LG SN4R vous offre un son riche et sans distorsion avec une puissance totale de 420W. Grâce à la technologie AI Sound Pro, les paramètres audio s’adaptent automatiquement au contenu qui est joué. Lorsque vous écoutez des dialogues, le son est plus clair et, à l’inverse, quand vous regardez des scènes d’action, il est plus percutant et intense. Le son surround 4.1 est immersif.

Compatible DTS Digital Surround, DTS Virtual:X et Dolby Digital, la barre de son LG SN4R est accompagnée d’un caisson de basse sans fil capable de délivrer 200W.

Niveau connectique, la barre de son dispose d’un port HDMI ARC ainsi qu’une entrée optique. La liaison sans-fil se fait par Bluetooth.