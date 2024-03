La 4G va enfin couvrir toute la France, mais il va falloir patienter quelques années

Le gouvernement a publié une feuille de route dans laquelle il annonce la date à laquelle les opérateurs français devront proposer une couverture en réseau mobile 4G sur l'ensemble du territoire.

Le réseau mobile 4G existe depuis plus de 10 ans déjà. Il est commercialisé en France depuis novembre 2012 et à l'époque, la différence avec la 3G est assez marquée pour que l'on parle de révolution. Aujourd'hui, la norme mobile fait presque partie du paysage tant elle est présente absolument partout dans le pays. Enfin presque. Même si elles sont de moins en moins nombreuses, les zones blanches dans laquelle la 4G n'est pas accessible existent encore. Il faut attendre 2022 pour le gouvernement prennent des mesures avec les 4 opérateurs que sont Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR.

L'objectif est d'accélérer grandement le déploiement de la 4G. Les efforts portent leurs fruits puisque 2 ans plus tard, l'Arcep publie un rapport positif concernant l'augmentation de la couverture 4G et la réduction des zones blanches. Ces dernières ne disparaissent pas totalement cela dit. Des zones rurales ou dans lesquelles il est particulièrement difficile d'implanter les infrastructures nécessaires à la réception de la 4G résistent encore. Il y a désormais une date butoir pour y remédier.

La 4G couvrira 100 % de la France d'ici quelques années

Dans la “feuille de route stratégique de la France pour la décennie numérique“, le gouvernement détaille “les mesures et actions mises en œuvre pour favoriser les compétences numériques, les infrastructures numériques, la transformation numérique des entreprises et la numérisation des services publics“. Il réitère notamment sa volonté de fibrer le pays à 100 % d'ici 2025, et précise que l'accès à la 4G devra être généralisé d'ici 2029.

En résumé : les zones blanches disparaîtront entièrement dans 5 ans maximum. Les opérateurs ont déjà pris les devants en s'associant pour accélérer le déploiement des infrastructures nécessaires. Il est précisé que la feuille de route sera révisée tous les 2 ans jusqu'en 2030, ce qui laisse penser que l'échéance pourra être réduite ou rallongée selon les avancées. Parallèlement, la 5G continue de se développer sur le territoire, mais il faudra encore plusieurs années avant qu'elle prenne la place de la norme précédente.