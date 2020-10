La France sera fibrée à 100% en 2025, promet le gouvernement

La fibre est un enjeu majeur du numérique actuellement. Alors que de nombreuses régions n’y ont pas encore le droit, le gouvernement s’est engagé à fibrer 100% des foyers français d’ici 2025. Une date ambitieuse, mais faisable, le budget alloué à l’installation ayant été augmenté.

La fibre pourrait bientôt arriver chez tout le monde en France. Alors qu’elle équipe environ la moitié des foyers aujourd’hui, l’installation reste encore un enjeu de taille en ce qui concerne le numérique. Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du numérique, s’est toutefois engagé à fibrer 100% des foyers d’ici 2025.

L’annonce a été faite lors de l’université d’été du THD qui s’est tenue aux Sables d’Olonne. L’objectif est désormais fixé après celui des 80% en 2022 qui ne sera finalement pas atteint. Pour cela, le gouvernement a prévu d’injecter 240 millions d’euros supplémentaires aux raccordements, pour une enveloppe totale de 550 millions d’euros. De quoi aider les départements à faire des travaux pour raccorder leurs habitants.

Ainsi, les foyers et entreprises encore non fibrés et qui n’avaient aucune information concernant la chose ont désormais une certaine visibilité. On estime qu’il y a encore un million de lignes dites « difficiles » pour lesquelles il n’y a encore aucun raccordement de prévu. Pour rappel, le réseau cuivré, qui sert pour l’ADSL, devrait être lui progressivement retiré pour disparaître définitivement en 2030.

Un besoin vital

Le fait est que la fibre est longue et couteuse à installer. Cependant, selon Cédric O, c’est un besoin vital, au même titre que l’eau et l’électricité. Cette comparaison a du sens aujourd’hui où le télétravail devient de plus en plus la norme. Il est vrai que le confinement a mis en lumière les inégalités des régions sur ce segment, certains salariés ayant eu du mal à travailler avec leur connexion ADSL très lente.

La fibre est donc un enjeu majeur pour le gouvernement, surtout dans les zones rurales. Ce déploiement va de pair avec un autre : celui de la 5G. Le réseau mobile est lui actuellement déployé sur tout le territoire et les premières régions devraient être mises en service dès la fin de l’année. Orange propose déjà des forfaits adaptés.

