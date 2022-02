4G : Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR ont 2 ans pour couvrir tous les territoires

Le gouvernement vient d'annoncer la signature de plusieurs arrêtés pour ordonner le déploiement de la 4G dans 608 sites supplémentaires dans les zones rurales de l'Hexagone. Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR auront 24 mois pour atteindre cet objectif. Les opérateurs devront mutualiser leurs installations pour y parvenir.

Ce 27 janvier 2022, l'UFC Que-Choisir a publié une nouvelle étude qui dénonçait la fracture numérique entre zones urbaines et rurales concernant la mauvaise qualité de la connexion 4G. Il était avancé que le débit est 40% moins élevé dans les zones rurales françaises. Face à ce constat accablant dix ans après le lancement de cette génération de réseau mobile, le gouvernement a décidé de prendre des mesures.

Comme vient de l'annoncer le secrétaire d'État en charge du Numérique Cédric O sur Twitter, les autorités viennent de signer de nouveaux arrêtés pour ordonner le déploiement de la 4G sur 608 sites supplémentaires dans les zones rurales en France métropolitaine. Les quatre principaux opérateurs français, à savoir Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR auront 24 mois pour atteindre cet objectif fixé par l'Élysée.

608 sites 4G supplémentaires d'ici 2024

Pour y parvenir, les quatre entreprises mutualiseront leurs infrastructures. Ces arrêtés s'inscrivent dans la continuité du New Deal Mobile signé en janvier 2018 entre l'ARCEP, le gouvernement et les opérateurs pour accélérer la couverture mobile des territoires. Chaque trimestre, l'ARCEP met d'ailleurs en lumière l'état des déploiements des opérateurs mobiles.

D'après l'agence nationale de la Cohésion des territoires, 3595 sites ont été identifiés par les acteurs locaux depuis juillet 2018. Comme le rappelle Cédric O dans un communiqué officiel, “chaque opérateur a l'obligation de déployer 5000 nouveaux sites mobiles d'ici 2026, à raison de 600 à 800 sites par an”. Ce sont d'ailleurs les collectivités territoriales qui sont chargées “d'apprécier la réalité effective de la couverture mobile sur le terrain”. Voici dans le détail où seront installés ces sites 4G supplémentaires d'ici 2024 :

128 en région Auverge-Rhône-Alpes

50 en région Bourgogne-Franche-Comté

20 en région Bretagne

25 en région Centre-Val de Loire

14 en Corse

24 en région Hauts-de-France

19 en région Ile-de-France

30 en région Normandie

51 en région Nouvelle-Aquitaine

31 en région Pays-de-la-Loire

41 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

“À chaque nouveau pylône mis en service, c'est la vie quotidienne de Françaises et de Français qui change. Alors que le numérique est plus que jamais essentiel pour échanger, travailler ou encore s'informer et se divertir, l'État ne relâche pas son engagement pour améliorer, chaque jour, la couverture mobile“, conclut Cédric O dans son communiqué.