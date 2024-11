Kraven the Hunter ne sera pas un navet comme les derniers spin-off de Spider-Man, c’est en tout cas la promesse du réalisateur

Alors que la sortie ciné de Kraven The Hunter approche à grands pas, le réalisateur se montre confiant sur la qualité de son film. Dans une interview, il demande d'ailleurs aux fans de lui laisser une chance et d'oublier les récentes navets dans l'univers de Spider-Man comme Madame Web.

On peut difficilement dire que Sony a exploité au mieux le matériel offert par l'univers étendu de Spider-Man. Si les films centrés sur Peter Parker ont généralement été bien accueillis par la critique et le public (du moins pour la trilogie de Sam Raimi et les derniers avec Tom Holland), certains spin-off ont créé l'effroi chez les fans.

On pense par exemple à l'atroce Morbius avec Jared Leto, ou encore à l'ignoble Madame Web sorti en début d'année. L'étron porté par Dakota Johnson peut se targuer d'afficher un score de seulement 11 % sur Rotten Tomatoes. Le film a d'ailleurs été un flop commercial plutôt gênant pour Sony, avec 100 millions de dollars récoltés seulement pour un budget de 80 millions hors-marketing.

Dernièrement, le troisième et dernier (on l'espère) épisode de la saga Venom, à savoir Venom : The Last Dance, est loin d'avoir séduit la critique. Ce qui ne l'a pas empêché toutefois de rencontrer un beau succès, avec 436 millions de dollars enregistrés au box-office mondial depuis sa sortie à la fin octobre (pour un budget initial de 120 millions).

Kraven The Hunter, enfin un bon spin-off de Spider-Man ?

Or, un nouveau spin-off prenant place dans le Spider-verse doit débarquer dans les salles obscures en décembre 2024, à savoir Kraven The Hunter. Porté par Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass 1 & 2, Bullet Train) et réalisé par J.C Chandor (Triple Frontière, A Most Violent Year), le film nous invitera à découvrir les origines de cet adversaire emblématique de l'Homme araignée. Les néophytes ont d'ailleurs pu rencontrer une autre version de Kraven dans l'excellent jeu Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games.

La question reste maintenant de savoir si le long-métrage sera de l'acabit des navets précédemment cités, ou au contraire s'il tirera son épingle du jeu. Dans une récente interview accordée à ComicBook, le réalisateur a reconnu que la piètre réputation des autres spin-off n'allait pas aider son film.

Néanmoins, J.C Chandor se veut confiant et assure que son bébé mérite le coup d'oeil : “Je sais qu'il y a eu un taux de réussite mitigé (ndrl : il fait référence aux autres films du Spider-verse). Les gens doivent nous donner une chance, venir soutenir le film et essaient d'oublier certaines choses qui ont été faites. Donnez une chance à notre film”, quémande-t-il.

Qui sait, avec sa violence débridée et son ton adulte à la Deadpool, Kraven The Hunter pourrait peut-être créer la surprise. On aura la réponse le 18 décembre prochain au cinéma.