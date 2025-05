Copilot reçoit ces 7 nouveautés, suffisant pour vous faire remplacer ChatGPT ?

Copilot s'améliore et reçoit sept nouvelles fonctionnalités, plus ou moins intéressantes. De quoi vous faire abandonner ChatGPT ?

Microsoft est au four et au moulin en ce moment. De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été annoncées pour Windows, dont un menu Démarrer remanié. L'éditeur a aussi communiqué une mise à jour pour son assistant IA Copilot, qui bénéficie de sept améliorations. De quoi rattraper un certain retard par rapport à des outils comme ChatGPT.

Copilot va désormais mémoriser vos conversations pour prendre en compte votre contexte personnel et vos préférences dans ses réponses. Il “enrichit votre profil utilisateur et vous propose des solutions sur mesure, des suggestions proactives et des rappels ponctuels” pour une expérience personnalisée. Microsoft fait aussi savoir qu'il travaille à la possibilité de customiser son apparence, qui pourra être unique à chaque utilisateur.

Copilot devient moins à la traîne face à ChatGPT

Copilot prend aussi en charge les Actions. “Utilisez de simples invites de chat pour demander à Copilot de réserver des billets pour un événement, une réservation pour un dîner ou un cadeau attentionné”, explique Microsoft. La fonction est compatible avec les plateformes 1-800-Flowers.com, Booking.com, Expedia, Kayak, OpenTable, Priceline, Tripadvisor, Skyscanner, Viator et Vrbo. Ce n'est pas précisé, mais d'après nos constatations, cette option n'est pour l'instant pas disponible en France.

Fin 2024, Microsoft lançait Copilot Vision, un outil capable d'analyser le contenu affiché à l'écran et d'interagir avec son contenu. Celui-ci n'était disponible que sur le web, il débarque désormais sur l'application de bureau pour Windows et l'application mobile pour iOS et Android. Le service embarque par ailleurs à présent un espace qui rassemble vos notes, contenus et recherches, organisé automatiquement par Copilot pour plus de clarté.

Personne ne l'avait demandé, mais Copilot va aussi pouvoir… générer un podcast personnalisé en fonction de vos centres d'intérêt ou de la requête que vous lui soumettez. L'assistant se convertit aussi en comparateur d'achat pour trouver les bonnes affaires et vous informer des baisses de prix.

Copilot dispose aussi d'une option de recherche approfondie, “qui vous permet de mener des recherches complexes en plusieurs étapes plus efficacement”. Il peut pour ce faire rechercher, analyser et combiner des informations provenant de sources en ligne ou de grands volumes de documents et d'images.