Kraven The Hunter : regardez les 8 premières minutes du film Marvel gratuitement

Sony Pictures Entertainment crée la surprise en diffusant les 8 premières minutes du film Marvel Kraven The Hunter. Une bonne manière de se faire une idée avant la sortie. Découvrez la vidéo maintenant.

L'univers de Spider-Man est vaste. Que ce soit dans les comics ou dans les films de l'homme-araignée, de nombreux méchants se succèdent pour lui donner du fil à retordre. Pensant capitaliser sur ces personnages hauts en couleur, les studios Marvel ont lancé plusieurs spin-off dans lesquels ils tiennent le rôle principal. Le problème, c'est qu'ils sont largement oubliables, pour ne pas dire autre chose de plus désobligeant.

Dans ces conditions, on comprend pourquoi l'annonce de Kraven The Hunter a été accueilli avec prudence par les fans. Le long-métrage met en scène Serguei Kravinov, un homme fuyant son père russe lorsque celui-ci se remarie après la mort de sa mère. Traversant l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il vit alors de chasse et de cueillette, devenant au fil du temps un prédateur redoutable. Croisant la route d'un sorcier africain qui lui en donne le secret, il boit une potion décuplant sa force, sa vitesse et ses 5 sens. Kraven le chasseur est né.

Voici les 8 premières minutes du film Marvel Kraven The Hunter

Le Kraven du film réalisé par J.C. Chandor sera un peu différent de celui des comics. On ne sait pas grand chose du scénario, mais il est possible d'en avoir un avant-goût grâce à une vidéo reprenant la scène d'ouverture du long-métrage. Gracieusement offerte par Sony Pictures Entertainment, vous pouvez la regarder ci-dessous. Les personnages parlent russe durant toute l'introduction, et pour cause : on y voit Kraven (Aaron Taylor-Johnson) infiltrant une prison du pays.

S'il est difficile de se faire un avis tranché sur quelques minutes, la vidéo a au moins le mérite de poser le ton. Échaudé par les performances médiocres des précédents spin-off du Spiderverse, Sony a sûrement voulu rassurer en jouant carte sur table. Même le réalisateur du film demande aux spectateurs de lui laisser une chance. Kraven The Hunter sortira dans les salles obscures le 18 décembre 2024.