Le kit Starlink Mini de SpaceX perd plus de la moitié de son prix grâce à ce bon plan

Voici une offre qui risque d'intéresser les futurs propriétaires du kit Starlink Mini ! Aujourd'hui seulement, le modem satellite de SpaceX perd plus de la moitié de prix grâce à une double promotion.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mercredi 21 mai 2025 uniquement, Rakuten propose 15 euros de réduction pour toute commande supérieure ou égale à 169 euros d'achat sur la boutique officielle Darty. Parmi les articles éligibles à l'opération commerciale, on peut trouver le kit Starlink Mini.

Affiché au prix conseillé de 399,99 euros, le modem satellite de SpaceX passe à 184,99 euros par l'intermédiaire d'une double réduction : une première remise immédiate de 50 % de la part de Rakuten et une deuxième remise de 15 euros avec le code RAKUTEN15. Pour information, le coupon en question doit être saisi manuellement lors de l'étape du panier.

Arrivé en France il y a près d'un an, le Starlink Mini est un kit équipé d’un routeur Wi-Fi intégré et d’une entrée d’alimentation consommant peu d’énergie et pouvant atteindre des vitesses maximales supérieures à 100 Mbit/s. Conçu pour être emmené partout, le modem dispose du Wi-Fi 5 et d'un port Ethernet pour les routeurs tiers et le maillage.

Au niveau des dimensions et du poids, la version Mini du Starlink mesure 29,85 x 25,9 x 3,85 cm et pèse plus d'un kilo avec la béquille. Pour terminer, afin de profiter de l'Internet par satellite avec le Starlink Mini, il est conseillé de prendre un forfait résidentiel ou itinérance dont le tarif peut varier en fonction de vos besoins.