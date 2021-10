Kindle Paperwhite : la liseuse d’Amazon est (de retour) à son meilleur prix

Le Kindle Paperwhite fait l'objet d'une belle offre chez Amazon. La fameuse liseuse numérique du géant de l'e-commerce est actuellement vendue sous la barre des 90 euros grâce à une réduction de 31%.

Après le Fire TV Stick et les Echo Dot 3 et 4, c'est au tour d'un autre produit conçu par Amazon d'être victime d'une baisse de prix.

Dans le cadre de ses offres d'octobre à durée limitée, la plateforme française d'Amazon permet à ses clients d'acquérir le Kindle Paperwhite à prix réduit. En ce moment, la liseuse numérique est vendue 89,99 euros au lieu de 129,99 euros ; soit une remise immédiate de 40 euros de la part d'Amazon. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 8 Go avec publicités et l'article est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Concernant ses principales caractéristiques, le Kindle Paperwhite dispose d'un écran de 6 pouces (diagonale visible de 15 cm) doté de la technologie de papier électronique Carta et d'un éclairage intégré. Grâce à l'indice d'étanchéité IPX8, la liseuse est résistante à une immersion dans de l'eau douce jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes. À propos de l'autonomie, l'appareil peut être utilisé jusqu'à six semaines avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13 et se charge complètement en 3 heures environ depuis un ordinateur via le câble USB fourni. Enfin, la liseuse prend notamment en charge les formats Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF et PNG.