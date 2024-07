Jusqu’à 30% de cashback chez Rakuten pour encore quelques heures !

Ce mercredi 24 juillet, c'est le grand retour du Megapeak au rayon Maison chez Rakuten ! Pendant encore quelques heures, profitez de jusqu'à 30% de cashback sur tout l'univers maison. Une opportunité à ne pas manquer pour embellir votre intérieur tout en faisant des économies !

Le Megapeak de Rakuten revient en force au rayon Maison ce mercredi 24 juillet. Jusqu'à 23h59 GMT +1, le site propose en effet jusqu'à 30% de cashback exceptionnel sur une large sélection de produits pour la maison. Cela signifie que pour chacun de vos achats, vous pouvez gagner de l'argent sur votre compte Rakuten. Que vous ayez besoin de renouveler votre équipement de cuisine, de vous équiper pour l'été, ou de moderniser votre intérieur, c'est l'occasion idéale pour faire de bonnes affaires.

Parmi les offres, on a trouvé LA pépite : 12€ de cashback pour tout achat d'un Airfryer Philips Essential HD9200/90 à 59,99€. Véritable révolution pour votre cuisine, cet airfryer permet de frire, griller, rôtir et cuire avec peu ou pas d'huile, tout en conservant le goût et la texture des aliments. Idéal pour préparer des frites croustillantes, des légumes rôtis ou même des desserts, il est facile à utiliser grâce à ses réglages intuitifs et à son panier antiadhésif. Compact et élégant, il trouve sa place dans toutes les cuisines. Profitez de cette offre exceptionnelle pour adopter une cuisine plus légère et savoureuse tout en réalisant des économies.

Le top des produits à ne pas manquer

Rakuten ne s'arrête pas et propose du cashback sur un très nombre de produits. Que vous soyez à la recherche de nouvelles casseroles, de mobilier de jardin, d'appareils électroménagers ou de climatiseurs, cette journée de promotions est l'occasion idéale pour faire des économies tout en vous faisant plaisir. Voici quelques-unes des meilleures offres à ne pas manquer :

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.