Samsung Week chez Darty : découvrez les offres phares de l’événement !

Pendant une dizaine de jours chez Darty, vous pouvez profiter de réductions incroyables jusqu'à -20% sur une large sélection de produits Samsung. Smartphone, écouteurs, montre, etc. On vous détaille les offres ci-dessous.

La Samsung Week chez Darty est l’occasion idéale pour s’équiper des dernières innovations technologiques tout en réalisant des économies significatives. Du 2 au 12 novembre 2023, cette campagne promotionnelle exceptionnelle propose des réductions allant jusqu'à -20% sur une gamme étendue de produits Samsung, offrant ainsi aux consommateurs l’opportunité de s’offrir qualité et performance à moindre coût.

Les offres phares de la Samsung Week

Parmi les offres phares de l'événement, le Samsung Galaxy S22 128Go noir 5G se distingue avec une offre alléchante de 210€ offerts en carte-cadeau Darty. Ce smartphone, emblématique de la marque, se vante d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, d’un système de caméras polyvalent avec capteur principal de 50MP, et d’un processeur Exynos 2200 ultra-performant pour une expérience utilisateur fluide et immersive. Le tout, soutenu par une batterie robuste et la prise en charge de la 5G, pour une connectivité à la pointe de la technologie.

Pour les adeptes de l'écosystème Samsung, la Samsung Galaxy Watch6 44mm Bluetooth Noir s’avère être une compagne idéale pour le quotidien. Proposée à 349,99€, avec 50€ de remise spéciale pour les membres DartyMax et 100€ remboursables via un dossier sur le site Samsung, cette montre intelligente se distingue par son design épuré, son interface fluide propulsée par Wear OS, et ses nombreuses fonctionnalités de suivi de santé et de fitness, y compris la mesure de la composition corporelle.

Enfin, pour compléter l’expérience audio, les Samsung Galaxy Buds2 sont offerts avec une carte cadeau de 30€. Ces écouteurs sans fil offrent une qualité sonore riche avec suppression active du bruit, une autonomie longue durée avec jusqu’à 20 heures de lecture grâce à leur étui de charge, et une intégration parfaite avec les dispositifs Samsung pour une expérience utilisateur harmonieuse.

La Samsung Week chez Darty s’annonce comme une période faste pour renouveler ses appareils électroniques, qu'il s'agisse de se faire plaisir ou de préparer les cadeaux des fêtes de fin d'année. Ces offres limitées promettent de satisfaire les amateurs de technologie par leur diversité et la qualité reconnue des produits Samsung.