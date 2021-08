Joueur du Grenier attaque YouTube, les raccordements fibres ratés agacent un maire, le récap

Le Youtubeur Joueur du Grenier va porter plainte contre la plateforme, un maire veut régler les problèmes de raccordements fibre, Microsoft refuse que vous installiez Windows 11 sur un PC non compatible… Voici le récap de la semaine.

Les gens sont visiblement remontés cette semaine. Nous avons d’un côté Frédéric Molas, alias Joueur du Grenier sur YouTube, qui s’apprête à attaquer sa propre plateforme en justice pour cause de censure. De l’autre, un maire français en a largement assez des problèmes de raccordements fibre et a décidé de prendre le taureau par les cornes. Au milieu de tout ça, Apple est obligé de rappeler que les piles au goût amer ne sont pas idéales pour ses AirTags, et Microsoft que Windows 11 s’adresse uniquement aux PC compatibles et pas aux autres. Pendant ce temps, Gaia a rejoint les rangs d’Android Auto.

Le Joueur du Grenier porte plainte contre YouTube

En publiant sa vidéo sur Duke Nukem, Frédéric Molas alias Joueur du Grenier ne s’est pas fait d’illusion. « Jetez-vous dessus, je lui estime une durée de vie dans sa version non-censurée d’à peine quelques heures », avait-il écrit au moment de la sortie. Cela n’a pas manqué, puisque ladite vidéo a effectivement été supprimée. Le Youtubeur a alors posté une deuxième vidéo en version « censurée », espérant que celle-ci reste sur la plateforme. Malheureusement, elle a également été retirée. « J’ai atteint un degré de dégoût envers cette plateforme qui est tel que même en sachant qu’il s’agit de notre principale source de revenus, je lui souhaite de crever », témoigne-t-il. Il a ainsi décidé d’attaquer YouTube en justice.

Gaia fait son entrée sur Android Auto

Déjà fort de la cartographie de Ware et TomTom NaviGO, Android Auto se dote désormais de la polyvalence de Gaia. « Grâce aux indications détaillées sur les itinéraires enregistrés dans l’application Gaia GPS, Android Auto offre une navigation mains libres pour une expérience de conduite plus sûre et plus pratique, que ce soit en ville ou sur les routes de campagne », ont déclaré les équipes de Gaia. Il est donc dès maintenant possible d’accéder aux itinéraires fournis par le GPS, à condition qu’ils soient praticables en voiture.

N’utilisez pas de piles au goût amer sur vos AirTags

Les AirTags peuvent s’avérer très pratiques pour surveiller son enfant et s’assurer qu’il est bien en sécurité, mais ils présentent un souci majeur : leurs piles sont facilement accessibles et peuvent ainsi être ingérées par les plus jeunes. Aussi, certains parents ont opté pour des piles au goût amer pour dissuader ces derniers d’en faire leur repas. Une solution qui serait loin d’être idéale selon Apple, qui précise dans un document d’assistance que « les piles CR2032 dotées d’un revêtement amer peuvent ne pas fonctionner avec l’AirTag ou d’autres produits alimentés par piles, selon l’alignement du revêtement par rapport aux contacts de la pile ». Seule solution pour la firme : ne pas utiliser d’Airtag pour pister son enfant.

Face aux raccordements fibre ratés, un maire décide d’agir

Avec en moyenne 20 % des raccordements fibre qui s’avèrent ratés, les nerfs commencent à s’échauffer du côté des utilisateurs. C’est notamment le cas de Jean-Louis Vaudescal, maire de la petite commune de Couilly-Pont-aux-Dames qui, après avoir décidé de revoir entièrement l’installation de la ville, explique que « tout s’est arrêté du jour au lendemain ». En cause, le NRO, le nœud de raccordement optique, auquel tous les habitants ont accès, ce qu’ils ne se privent pas de faire en cas de panne. Aussi, le maire a décidé de réguler les opérations sur le NRO, en imposant aux opérateurs de demander l’autorisation avant d’entreprendre quoi que ce soit.

Inutile d’essayer d’installer Windows 11 sur un PC non compatible

Depuis l’annonce de Windows 11, Microsoft est formel : il faut au minimum une puce TPM sur sa carte-mère pour installer le système d’exploitation. Pour l’heure, il est possible de contourner cette obligation avec la version bêta de l’OS. Mais l’éditeur prévient : ce ne sera plus le cas après le lancement de la version finale. « Notre stratégie est de ne pas vous permettre de contourner les exigences matérielles pour Windows 11. Nous allons toujours vous empêcher de mettre à jour votre PC s’il n’est pas pris en charge parce que nous voulons vraiment nous assurer qu’il soit sécurisé ». Fini les méthodes détournées pour avoir à droit l’OS donc, il faudra s’assurer d’avoir un PC compatible.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, on vous propose de découvrir le smartphone abordable de Samsung, les écouteurs sans fil de Nothing et le dernier-né de Vivo. Le Galaxy A22 4G profite d’un très bon écran OLED, d’un système photo très correct et d’une autonomie satisfaisante pour un prix aussi bas, à savoir 219 €. Mais ce dernier se ressent au niveau des performances, pas très impressionnantes et de la partie audio plutôt ratée. Les Nothing Ear 1, eux, sont magnifiques, confortables et délivrent un très bon son. Mais leur application ne laisse que très peu de contrôle et de choix de personnalisation. Intéressant pour 99 €. Enfin, le Vivo V21 5G brille par son module photo de qualité, sa plateforme agréable et son autonomie durable. Mais sa puissance laisse à désirer et il déçoit du côté de l’audio. 449 €.