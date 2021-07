Android Auto : après Waze et TomTom, Gaia débarque sur l’OS de Google

Android Auto accueille un nouveau service de cartographie ce jeudi 29 juillet 2021. Après Waze et TomTom NaviGO, Gaia est désormais disponible sur l'OS de Google.

Ces derniers mois, Android Auto a fait le plein de nouveautés. Dernière en date, l'arrivée de Telegram et WhatsApp sur Android Auto. Pratique pour consulter ses messages sur l'unité centrale de son véhicule. Et justement, une nouvelle application tierce devient compatible avec Android Auto ce jeudi 29 juillet 2021.

En effet, l'OS de Google accueille un autre service de cartographie après Waze et TomTom NaviGO. Il s'agit de Gaia, application de cartographie appréciée pour sa polyvalence, puisqu'elle affiche de itinéraires pour les automobilistes évidemment, mais aussi pour les randonneurs, les cyclistes, des voies d'escalades, ou encore des chemins de randonnée en montagne.

Une fois installée, vous pourrez donc profiter de l'expérience Gaia optimisée pour Android Auto. “Gaia GPS se connecte désormais à Android Auto, apportant toutes ses ressources cartographiques détaillées sur l'écran du tableau de bord de votre véhicule. Grâce aux indications détaillées sur les itinéraires enregistrés dans l'application Gaia GPS, Android Auto offre une navigation mains libres pour une expérience de conduite plus sûre et plus pratique, que ce soit en ville ou sur les routes de campagne”, annoncent les équipes de Gaia dans un article de blog.

Gaia débarque sur Android Auto

Comme le précisent les développeurs de Gaia, l'application sur Android Auto vous permettra :

D'afficher vos cartes préférées sur l'écran Android Auto

D'obtenir des directions vers une destination avec Google Assistant

De faire des zooms avant et arrière

De basculer en mode Parcours

D'afficher une liste de vos itinéraires enregistrés praticables

Notez toutefois que cette version optimisée pour Android Auto vous permettra d'afficher uniquement des itinéraires pour les automobilistes. Il faudra donc s'assurer que votre parcours est praticable en voiture. Autre précision de taille, la compatibilité avec Android Auto est pour l'instant disponible uniquement sur la dernière version bêta 2021.6 de Gaia.

En d'autres termes, il sera impératif de rejoindre en premier lieu le programme de bêta avant d'en profiter dans sa voiture. En vous inscrivant, vous pourrez donc tester en avant-première les fonctionnalités à venir sur Gaia, et vous pourrez également partager votre expérience (bugs, améliorations potentielles) aux développeurs de l'appli.

Source : Gaia