Jeux vidéo sur PC : utiliser plusieurs écrans a-t-il un impact sur les performances ?

Si vous êtes un gamer hardcore, vous utilisez probablement un ou plusieurs écrans secondaires en plus de celui sur lequel votre jeu est affiché. Ceux-ci impactent-ils les performances de votre ordinateur en jeu ?

Si l’on peut au premier abord se douter qu’utiliser plusieurs écrans fait diminuer les performances de votre PC, le célèbre youtubeur Linus Tech Tips a voulu vérifier ce qu’il en était vraiment. Ce dernier a comparé les performances d’un ordinateur utilisant un écran et plusieurs écrans dans divers jeux vidéo.

En 1080p sur Red Dead Redemption 2, l’ordinateur avec un écran parvient à atteindre une moyenne de 202 FPS. Cependant, on remarque une baisse de performances d’environ 1% lorsqu’un second écran est branché, et de 2% lorsque le PC utilise un total de 4 écrans. Si cette différence peut sembler assez minime, le problème est finalement plus complexe.

Lire également – Meilleurs écrans PC gamer : quel modèle acheter en 2023 ?

Utiliser plusieurs écrans réduit vos performances en jeu

Sur Total War Warhammer 3, le youtubeur perd pas moins de 7% de performances en branchant plusieurs écrans, et près de 3% sur Cyberpunk 2077. Les choses se corsent avec des écrans en définition 4K, puisque celle-ci consomme sans surprise plus de performances. L’ordinateur perd 7% de performances avec 4 écrans 4K sur Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption 2. Evidemment, plus votre PC est puissant et moins vous ressentirez cette différence, mais seuls peu de joueurs ont les moyens de s’offrir les cartes graphiques les plus puissantes du marché.

Notez cependant que cette baisse de FPS n’est pas systématique. En effet, si vous n’affichez qu’une page fixe sur votre écran secondaire, comme le bureau Windows ou une page Internet, celle-ci n’impactera pas vos performances en jeu. Celle-ci est stockée dans la mémoire du système et n’utilise donc pas les ressources de votre carte graphique.

Cependant, si vous affichez un contenu dynamique, tel qu’une vidéo, la carte graphique va devoir utiliser une partie de ses performances pour l’afficher, et donc réduire vos FPS en jeu. Si vous jouez tout en utilisant plusieurs écrans que vous souhaitez maximiser les performances du PC, on vous conseille donc de ne rien afficher de dynamique sur les écrans secondaires.