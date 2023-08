Call of Duty Modern Warfare 3 : un trailer confirme le retour d’un des plus grands méchants de la franchise

Activision a dévoilé la très attendue bande-annonce de Call of Duty 2023, qui montre le retour du célèbre méchant Makarov. L’un des antagonistes les plus terrifiants de la franchise s’apprête à faire son retour sur vos écrans.

Call of Duty : Modern Warfare III a récemment été annoncé pour le mois de novembre, et une nouvelle bande-annonce présente son antagoniste : Makarov. Le dernier grand méchant de la trilogie Modern Warfare est de retour en force, ce qui signifie de mauvaises nouvelles pour la Task Force 141.

La bande-annonce utilise à la fois des séquences en direct et des images du jeu, semble-t-il, et ne vous réjouissez pas trop vite, car il n'y a aucune séquence de gameplay. Bien que la bande-annonce soit plus un teaser qu'une révélation complète, elle promet qu’Activision révèlera tout ce qu’il faut savoir au sujet du jeu le 17 août. Il est fort probable que nous ayons un aperçu clair de la campagne, du mode multijoueur et de tous les modes supplémentaires ou liés à Warzone 2 lors de cet événement.

Lire également – Call of Duty sortira sur PlayStation pendant au moins 10 ans malgré le rachat, c’est officiel

Makarov fait son retour dans ce teaser de Modern Warfare 3

Si vous avez déjà joué à Modern Warfare 3 sur Xbox One ou PS4, vous savez probablement qui est Vladimir Marakorv. Dans le teaser, on voit un bref extrait de ce qui ressemble à la fameuse attaque “No Russian” menée par la cellule terroriste de Makarov, Ultranationalist, où l'on voit des civils s'enfuir en courant, terrorisés.

Dans cette mission emblématique de Modern Warfare 2, Makarov a prononcé la phrase tout aussi emblématique « No Russian », avant d'abattre des civils à l'aéroport international de Zakheav. Dans la nouvelle version remaniée de la chronologie, il semblerait que la mission se déroule plutôt au stade de Verdansk, sur l’ancienne carte de Warzone.

« Le danger auquel nous sommes confrontés est clair et présent », déclare la voix de Captain Price dans la bande-annonce. « Ce n'est pas une menace. Il ne s'agit pas de savoir si. Mais d'un “quand” ». « Une force du mal qui cherche à déchirer le monde morceau par morceau. Pour lui, chaque allié est une arme, chaque spectateur un bouclier. Nous ne connaissons pas sa prochaine cible, mais nous connaissons la nôtre ».

Le but du Captain Price est donc clair : abattre le terroriste. Vous pouvez découvrir le trailer ci-dessous dans son intégralité. Modern Warfare III sortira le 10 novembre 2023 et sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One et PC.