“Je veux que Vecna souffre le martyr” : le dernier trailer de Stranger Things 5 est plus sombre que jamais

Netflix a diffusé un deuxième trailer pour son ultime saison de Stranger Things, dont la diffusion débutera le ce jeudi 27 novembre. L'heure n'est donc plus à la rigolade, et cette deuxième bande-annonce le montre bien. Les plaisanteries subsistent, mais l'ambiance, elle, est beaucoup plus sombre.

On n'a jamais été aussi proche de la fin. Dans deux petits jours, Netflix commencera à diffuser la cinquième et dernière saison de Stranger Things, la série qui a aidé le service de streaming à s'imposer dans le paysage audiovisuel international. Après des années d'attente, les fans sont sur le point de découvrir comment Eleven et toute la bande de Hawkins vont s'y prendre pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de Vecna et de l'Upside Down. Forcément, Netflix met le paquet sur la communication.

Les choses sont devenues sérieuses fin octobre, lorsque la plateforme a diffusé un premier trailer absolument épique. On y retrouvait l'ambiance habituelle de la série, où le drame et l'action laissent souvent place à l'humour. Puis, après les 5 premières minutes de la saison dévoilées en avant-première, il est temps aujourd'hui de découvrir une nouvelle bande-annonce. Et cette fois, l'ambiance se veut beaucoup plus sérieuse. De quoi nous rappeler que nos personnages préférés s'en vont affronter un danger bien plus grand qu'eux.

Découvrez le dernier trailer de la saison 5 de Stranger Things

Pourtant, tout commence de manière (relativement), avec le meilleur duo de la série, à savoir Steve et Dustin. Mais très vite, tous les personnages sont beaucoup plus sérieux. La bataille finale approche et les plans se préparent. Personne n'a l'air sûr de que ce qui les attend. D'ailleurs, pour une fois, la bande-annonce ne montre que très peu Eleven. Comme si Netflix souhaitait que l'on se concentre une dernière fois sur son entourage.

Impossible à l'heure actuelle de prédire ce qui se passera dans cette dernière salve d'épisodes, mais tout pointe vers une issue dramatique pour certains personnages. Si l'on s'attend bien sûr une happy ending, il y a de fortes chances que celle-ci soit teintée d'amertume. Si ce n'est pour la perte d'un membre de groupe, au moins parce que l'une des séries les plus populaires de la dernière décennie nous fera ses adieux.