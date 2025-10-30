Stranger Things : le trailer est enfin là et c’est le plus épique de l’histoire de la série

Ça y est ! Netflix a enfin diffusé le premier trailer de la cinquième et dernière saison de Stranger Things. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'est pas déçu. Alors que la série nous a toujours habitué à des bande-annonces dantesques, celle-ci bat tous les records. Ça promet.

L'attente commence à devenir insoutenable pour tous les fans de Strangers Things. Alors que les premiers épisodes de la saison 5 seront diffusés dans moins d'un mois sur Netflix, la plateforme de streaming n'a toujours pas dévoilé de bande-annonce complète pour ces derniers. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le trailer est disponible sur YouTube et ne passons pas par quatre chemins : ça valait le coup d'attendre.

Après le court teaser publié le mois dernier, c'est cette fois sur une réorchestration de Who Wants To Live Forever de Queen que la série nous dévoile sa dernière salve d'épisodes. Un choix qui en dit long sur le risque encouru par les personnages dans cette saison, dont on se doute malheureusement que tous ne s'en sortiront pas vivants. Et pour cause : la menace qui plane sur Hawkins n'a jamais été aussi grande.

Le trailer de la saison 5 de Strangers Things rend l'attente encore plus dure

Tant et si bien que l'armée a complètement barricadé la ville au début de cette saison 5. Du reste, on n'en sait pas beaucoup plus sur les enjeux scénaristiques de cette dernière, la bande-annonce se concentrant surtout sur l'impact psychologique des événements sur ses personnages. Le message est clair : aucun d'eux n'est en sécurité, et au fur et à mesure que les images défilent, la peur et le désespoir semblent prendre le pas sur eux.

Les Frères Duffer ont été clairs : chaque épisode de cette cinquième saison seront “comme des films”. Par leur longueur d'une part – les quatre premiers épisodes devraient durer à eux seuls 6 heures – mais aussi par leur ambition visuelle et technique. Rappelons en outre que Frank Darabont , grand réalisateur de films d'horreur, sera aux commandes des épisodes 3 et 5. Rendez-vous le 27 novembre prochain pour enfin découvrir ce qui nous attend.