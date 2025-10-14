JBL Live 770NC : l’excellent casque est de retour à petit prix, vite !

L’automne est la saison préférée des amateurs de bons plans. Vous cherchez un nouveau casque avec réduction de bruit active à prix cassé ? C’est le bon moment pour craquer. Le JBL Live 770NC est à 79,99 € au lieu de 179,99 € sur Amazon, c’est une affaire !

Le marché des casques sans fil est aujourd’hui dominé par des géants comme Sony, Sennheiser ou Bose, mais certaines marques concurrentes proposent des modèles tout aussi intéressants. C’est le cas du JBL Live 770NC, un casque à réduction de bruit active normalement en vente à 179,99 €.

Vous souhaitez acheter un casque avec une qualité sonore irréprochable et une excellente autonomie ? Amazon propose ce casque à 79,99€ seulement. N’attendez pas pour en profiter, vous trouverez rarement un tel casque à ce prix !

Quelles sont les caractéristiques du JBL Live 770NC ?

Le JBL Live 770NC est un casque audio sans fil qui embarque des caractéristiques avancées tout en étant à prix abordable. Et en ce moment, vous pouvez l’avoir à un prix imbattable !

Son design minimaliste et robuste lui confère un style sobre et polyvalent, tandis que son arceau pliable facilite le rangement et le transport. Il dispose par ailleurs d’une réduction de bruit active particulièrement efficace, même dans un environnement bruyant.

Grâce à la connexion multipoint, vous pouvez facilement passer d’un appareil Bluetooth à l’autre. Côté audio, le JBL Live 770NC offre un son riche et puissant avec des basses profondes. Ce casque prodige d’une autonomie capable d’atteindre les 50 heures d’utilisation avec la RBA activée et jusqu’à 65 heures sans réduction de bruit.

Si vous cherchez un excellent casque pas cher, c’est le modèle qu’il vous fait ! Alors qu’il est toujours en vente à 179,99 € sur le site de JBL, il n’est actuellement qu’à 79,99 € sur Amazon ! Profitez-en.