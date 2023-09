Profitez des promos Back to School chez AliExpress du 6 au 9 septembre !

C'est la rentrée scolaire et pour l'occasion, AliExpress casse le prix de nombreux produits, et ce, dans tous les rayons ! Découvrez les codes promo et tout ce qu'il faut savoir sur l'événement dans cet article.

Découvrir toutes les offres

L'été touche à sa fin, les vacances sont terminées, et il est temps de se préparer pour la rentrée. Heureusement, AliExpress est là pour vous offrir des promotions exceptionnelles lors de sa vente Back to School qui se déroule du 6 au 9 septembre 2023. C'est l'occasion idéale de mettre la main sur tout ce dont vous avez besoin pour la nouvelle année scolaire, que ce soit des fournitures, des vêtements, des accessoires électroniques, et bien plus encore.

Des codes promo pour des prix minis

Pour rendre cette rentrée encore plus spéciale, AliExpress vous propose des codes promo exclusifs pour économiser sur vos achats. Voici les détails des remises que vous pouvez obtenir :

2€ de remise dès 15€ d'achat avec le code promo FR2.

4€ de remise dès 30€ d'achat avec le code promo FR4.

6€ de remise dès 45€ d'achat avec le code promo FR6.

12€ de remise dès 100€ d'achat avec le code promo FR12.

24€ de remise dès 200€ d'achat avec le code promo FR24.

Profiter des offres AliExpress

Ces codes promo vous permettront d'économiser sur une vaste gamme de produits disponibles sur AliExpress. Que vous recherchiez des vêtements tendance pour votre garde-robe d'automne, des fournitures scolaires pour vos enfants, des gadgets électroniques pour faciliter vos études, ou même des articles de décoration pour personnaliser votre espace, vous trouverez tout cela et bien plus encore à des prix avantageux.

N'oubliez pas que cette offre est valable du 6 au 9 septembre 2023, alors ne tardez pas à faire vos achats pour profiter au maximum de ces remises exceptionnelles. Rendez-vous sur AliExpress, explorez les différentes catégories de produits et ajoutez vos articles préférés à votre panier. Une fois que vous avez terminé vos achats, saisissez simplement le code promo correspondant à la remise que vous souhaitez appliquer, et le tour est joué ! Vous verrez instantanément le montant total de votre commande diminuer, ce qui rendra votre rentrée scolaire encore plus agréable.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.