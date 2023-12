iTunes n’est pas encore mort, mais Apple fait un pas vers sa disparition

Apple a publié la beta de la prochaine mise à jour de tvOS. Cette version, numérotée 17.2, intègre un changement considérable : il n’est plus possible d’acheter ou louer des films et des séries depuis iTunes. Un écran invite désormais les utilisateurs à passer par l’application Apple TV. La version finale de tvOS 17.2 sera poussée avant la fin de l’année auprès de tous les utilisateurs.

Avec l’iPod, iTunes a certainement révolutionné en son temps le marché de la musique dématérialisée. Lancé en janvier 2001, iTunes était incontournable dans l’univers d’Apple. Lecteur audio. Boutique de chansons. Outil pour dématérialiser les CD. Puis boutique de vidéo à la demande à partir de 2005. Logiciel de contrôle des iPod, puis iPhone et iPad. Et même réseau social avec Ping (un service qui n’aura duré que deux ans, entre 2010 et 2012).

Aujourd’hui, iTunes existe toujours, mais il disparait progressivement de l’écosystème d’Apple. Dans macOS, iTunes n’est plus présent depuis 2019, la firme ayant redistribué ses fonctionnalités entre Apple TV, Apple Music, Podcast et l’explorateur de fichier. Sur iOS, iPadOS et tvOS, iTunes est toujours présent, mais son rôle se cantonne à l’achat de chansons, d’album et de sonneries, ainsi qu’à l’achat ou la location de contenus vidéo.

iTunes ne gère plus l'achat et la location de films et séries TV

Mais Apple s’apprête à faire un pas supplémentaire vers la suppression d’iTunes. Nos confrères de 9to5Mac rapportent en effet qu’Apple va supprimer la vente et la location de films et de séries TV de l’application iTunes. L’information a été découverte grâce à la publication cette semaine de la version beta de tvOS 17.2, la prochaine version du système d’exploitation de l’Apple TV qui pourrait arriver sur les décodeurs de tous les utilisateurs dans les prochaines semaines.

Dans tvOS 17.2, iTunes est toujours visuellement présent. L’icône est positionnée en seconde ligne de l’interface, la première étant habitée par défaut par TV, Arcade, FaceTime, Photos ou encore Musique. Cependant, si vous cliquez sur iTunes, au lieu d’être dirigée vers la boutique d’achat et location, vous voyez apparaitre un écran avec un message. Ce dernier vous indique que l’achat et la location de films et séries TV est désormais prise en charge par Apple TV. Il y a même un petit lien direct. Bien sûr, tous les achats antérieurs restent vôtres. Et l’écran d’information vous précise même où ils sont dans Apple TV.

Source : 9to5Mac