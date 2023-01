Apple Music arrive enfin sur Windows 11 pour remplacer iTunes

Les applications Music et TV d'Apple pour Windows ont enfin fait leur apparition, des versions préliminaires ayant été repérées sur le Microsoft Store sur des machines fonctionnant sur Windows 11.

Cela fait trois mois que Microsoft a annoncé que les applications Apple Music et Apple TV arriveraient sur le Microsoft Store, et le grand moment est enfin arrivé. Vous pouvez désormais télécharger des versions préliminaires des applications Apple Music et Apple TV pour Windows, ainsi qu'une troisième application Apple Devices pour Windows 11.

Apple avait abandonné son lecteur de musique iTunes pour macOS en 2019 lorsqu'elle a réparti les fonctionnalités de la plateforme entre quatre apps dans macOS Catalina. Cependant, pour les utilisateurs de Windows disposant d'importantes médiathèques locales ou qui souhaitaient sauvegarder leurs iDevices ou s'abonner à Apple Music, iTunes était jusqu’à présent l’unique solution, recevant des mises à jour mineures pour maintenir la compatibilité avec les appareils et services d'Apple. Désormais, les fans d’Apple vont enfin pouvoir migrer sur Apple Music.

Apple Music et TV fonctionnent presque comme sur macOS

Les applications Apple Music et Apple TV gèrent les fonctionnalités musicales et vidéo d'iTunes, comme elles le font sous macOS, et permettent d'accéder aux services d'abonnement Apple Music et Apple TV+. L'application TV est similaire à la version sur macOS, bien que vous accédiez aux différentes sections par une liste sur le côté plutôt que par des onglets en haut.

Apple indique que les applications ne sont pour l’instant qu’en mode « preview », ce qui signifie que toutes les fonctionnalités ne fonctionneront pas forcément comme prévu.

De son côté, l’application Appareils Apple est celle que vous utiliserez pour effectuer des sauvegardes locales des appareils, effectuer des mises à jour logicielles d'urgence, synchroniser les médias locaux et toutes les autres choses que vous pouvez faire avec un appareil sous iOS branché sur votre PC.

À noter que les trois nouvelles applications Apple nécessitent Windows 11 version 22621.0 ou supérieure. Apple précise que l'installation de l'une de ces applications empêchera l'ouverture d'iTunes pour Windows, ce qui vous forcera à passer sur les nouvelles applications si vous décidez de les télécharger.

Télécharger Apple Music pour Windows 11