The Penguin : la série Max centrée sur le méchant de Batman dévoile sa 1re bande-annonce

The Penguin, la future série de Max centrée sur le célèbre adversaire de Batman, se dévoile dans une première bande-annonce. Le show marquera le retour de Colin Farrel dans le rôle, après une interprétation remarquée dans l'excellent The Batman de Matt Reeves.

Décidément, ça bouge du côté de Max, la plateforme de streaming de la Warner Bros. Discovery. Comme vous le savez peut-être, le service que l'on appelait autrefois HBO Max doit débarquer officiellement en France avant le début des JO de Paris 2024 (soit avant le 26 juillet 2024). La chose a été confirmée par JB Perrette, le responsable mondial du streaming de la Warner, à l'occasion du festival Series Mania TV de Lille.

Durant cette évènement, le studio hollywoodien en a profité pour dévoiler des trailers inédits de plusieurs séries à venir sur Max, à commencer par la saison 2 de House of The Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Ce n'est d'ailleurs pas une, mais bien deux bandes-annonces qui ont été dévoilées. De quoi susciter l'impatience des fans avant l'arrivée du show ce 16 juin 2024.

Mais ce n'est pas tout. La Warner Bros. Discovery vient également de balancer sur YouTube la toute première bande-annonce officielle de The Penguin. Pour les néophytes, cette série prend place dans le même univers que l'excellent film The Batman de Matt Reeves sorti en 2022. Avec cet opus, le réalisateur de la récente trilogie de la Planète des Singes a signé un long-métrage absolument épatant, dans lequel il invite les spectateurs à découvrir les premières années de Bruce Wayne dans la peau du Chevalier Noir.

The Batman développe son univers avec The Penguin

Porté par un Robert Pattinson particulièrement convaincant, le film marque sa différence avec les productions de Christopher Nolan en se présentant plutôt comme un polar sombre et poisseux. Le cinéaste renoue d'ailleurs avec la figure d'un Batman détective, qui va exploiter avant tout ses talents d'enquêteur plutôt que sa force physique pour découvrir la vérité.

Dans The Batman, on aperçoit également certains ennemis iconiques du défenseur de Gotham, à l'image du Sphinx (Paul Dano) et surtout du Pingouin. Incarné par un Colin Farrel métamorphosé pour l'occasion, Oswald Cobblepot n'est qu'une petite frappe dans l'ombre du mafieux Carmine Falcone. Or, cette nouvelle série va justement nous permettre de découvrir l'ascension du Pinguin dans l'empire du crime, quelques semaines après les évènements narrés dans The Batman.

Comme en attestent les premières images, on peut s'attendre à une ambiance toujours aussi sombre et à une interprétation toujours aussi solide de la part de l'acteur irlandais. La série est attendue pour l'automne 2024 et on retrouvera à la production Matt Reeves évidemment, mais aussi Dylan Clark, Colin Farrel, Lauren LeFranc ou encore Craig Zobel et Bill Carraro. De quoi faire patienter les fans avant l'arrivée du second The Batman, repoussée récemment en fin d'année 2026…