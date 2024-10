IPTV : ce service Web utilisé par des millions de sites doit bloquer les plateformes pirates, la justice l’impose

Une cour de justice exige qu'une entreprise fournissant ses services à des millions de sites Web à travers le monde bloque toutes les plateformes pirates qui les utilisent, entre autres.

Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Voilà des paroles de chanson qui s'appliquent parfaitement à la guerre interminable entre les ayants droit et les sites pirates. Surtout d'IPTV illégale. Les associations et autres diffuseurs légitimes ne s'embarrassent plus de frappes chirurgicales. Ils tirent partout où cela peut nuire au streaming non autorisé avec un seul mot à la bouche : blocage.

Tout le monde doit participer à la lutte de gré ou de force. Les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) sont mis à contribution de même que, plus récemment, les entreprises qui proposent des DNS alternatifs gratuits. Cette méthode est en effet parmi les plus utilisées pour contourner les restrictions. L'une de ces firmes vient d'ailleurs d'être condamnée par l'Italie : Cloudflare. Le juge a donné raison au diffuseur RTI, qui avait porté plainte contre elle.

Cette entreprise du Web très connue va devoir bloquer ses clients identifiés comme des sites pirates

RTI voulait obliger Cloudflare à bannir l'un de ses clients, le site de streaming illégal Guardaserie. Ce dernier est bloqué par les FAI, mais un simple changement de nom de domaine lui suffit pour continuer de fonctionner.

Finalement, la justice italienne estime que Cloudflare “a fourni des services visant à empêcher l'identification des portails et la localisation des serveurs de leurs propriétaires, ainsi que des services de support technique aux portails, sans prendre aucune mesure pour mettre fin à ces activités malgré la lettre de cessation et d'abstention qui lui a été adressée […]”

La société est donc sommée de bloquer le site Guardaserie, ainsi que tous les noms de domaines qu'il pourrait enregistrer dans le futur auprès d'elle. Mais ce n'est pas tout : elle doit également fournir aux autorités les informations permettant d'identifier les personnes opérant le site. C'est quelque chose qu'elle a déjà fait par le passé. La décision a été rendue en mai et pour le moment, rien ne semble avoir été fait.

Source : TorrentFreak