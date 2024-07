Plus de 20 sites pirates d’IPTV sont bloqués à cause des Jeux olympiques, en voici la liste complète

Alors que les Jeux Olympiques de 2024 battent leur plein, des sites de streaming pirates et des fournisseurs IPTV ont été bloqués par les FAI français. Cette action fait suite à des mesures légales prises par le Comité International Olympique (CIO) pour protéger ses droits de diffusion.

La lutte contre les diffusions illégales de sport s'intensifie. En plus des actions récentes contre les sites de streaming pirates pour les Jeux Olympiques de 2024, des mesures similaires avaient été prises par Canal+ contre des sites diffusant illégalement des compétitions sportives. OpenDNS, un service de Cisco, avait même suspendu ses opérations en France suite à une ordonnance judiciaire exigeant le blocage de sites pirates. Ces actions témoignent de la détermination des ayants droit à protéger leurs contenus sportifs contre le piratage.

Le Comité International Olympique (CIO), en collaboration avec le Comité International Paralympique (IPC) et le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 (COJOP2024), a pris des mesures pour bloquer l'accès à ces sites illégaux en France. A la mi-juillet, une ordonnance de blocage a été obtenue auprès du Tribunal judiciaire de Paris, obligeant les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) français à bloquer les domaines identifiés comme diffusant des contenus olympiques de manière non autorisée. Cette mesure s'inscrit dans une tendance mondiale où de plus en plus de FAI coopèrent avec les détenteurs de droits pour empêcher la diffusion illégale de contenu.

Voici les 20 sites IPTV bloqués pour diffusion illégale des JO 2024

Parmi les sites ciblés par cette action, plusieurs avaient déjà été identifiés pour leur comportement de violation des droits d'auteur. Voici une liste des domaines bloqués :

Crichd.tv

Crichdplayer.com

Kkzb8.net

Hplayer.ggapk.net

Worldcupfree.com

Redditsoccerstream.online

Bobres.net

Ip.sltv.be

App.kiwi-ip.tv

Dfwu.link

Ip1.mypsx.net

Supremtv.fr

Iceflashott.com

66768-task.cdn-o2.me

Ott.drmouad.uk

Fr.4k-ott.xyz

Necroiptv.vom

Neczmabfa.to

Lightnings.live

Necstraz.to

Neczbm.to

Wishiptv.com

Xcvip.wishiptv.com

Tv.expressiptv.xyz

Greenlinetv.xyz

Ces mesures de blocage resteront en vigueur jusqu'au 8 septembre, ce qui coïncident avec la fin des Jeux Olympiques. Les autorités de régulation, telles que l’Arcom en France, seront informées de tout nouveau domaine pirate, afin d'ajuster la liste de blocage en conséquence. Cette dynamique démontre la détermination des organisateurs des Jeux à protéger leurs droits de diffusion et à lutter contre le piratage numérique.

Source : L’informé