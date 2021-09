iPhone : les vibrations du moteur d’une moto risquent d’abîmer l’appareil photo

Apple met en garde les utilisateurs d'iPhone : les vibrations générées par le moteur d'une moto sont susceptibles de “dégrader” les performances de l'appareil photo. D'après le fabricant, les vibrations risquent d'abîmer le système de stabilisation de l'image ou l'autofocus sur le long terme. Apple recommande donc de ne pas fixer votre iPhone à votre moto sans utiliser de support d'amortissement.

Dans une nouvelle page d'assistance publiée ce 10 septembre 2021, Apple conseille aux propriétaires d'iPhone qui se déplacent à moto de prendre des précautions. “Les moteurs de moto à grande puissance génèrent d'intenses vibrations de haute amplitude, qui sont transmises par le châssis et le guidon”, explique Apple sur son site web.

Le groupe californien assure que ces vibrations sont en mesure d'endommager certaines des technologies intégrées au sein de l'appareil photo des iPhone. Ces fonctionnalités sont “conçues pour durer” mais peuvent enregistrer des défaillances après une exposition prolongée aux vibrations du moteur.

Apple conseille de ne pas accrocher l'iPhone à une moto

Apple cite d'abord le système de stabilisation optique de l'image. Disponible depuis l'iPhone 6S Plus, ce système permet de “prendre des photos nettes même si vous déplacez accidentellement l'appareil photo”. Le document évoque aussi la mise au point automatique (autofocus) qui est intégrée à certains modèles d'iPhone récents, dont les iPhone 12. Ces mécanismes risquent de ne plus fonctionner correctement avec le temps si vous exposez votre iPhone à des vibrations trop régulièrement.

“Il n'est pas recommandé de fixer votre iPhone à des motos avec des moteurs à grande puissance en raison de l'amplitude des vibrations dans certaines gammes de fréquences qu'elles génèrent”, détaille l'entreprise. Si vous décidez malgré d'attacher votre smartphone à votre bolide, Apple recommande d'utiliser “un support d'amortissement des vibrations”.

D'après les témoignages collectés par Macrumors sur les forums d'assistance, plusieurs utilisateurs sont déjà parvenus à abîmer l'appareil photo de leur iPhone avec des vibrations au fil des ans. Du reste, on ignore pourquoi Apple a tout à coup décidé d'émettre cet avertissement. Est-ce lié à la sortie imminente des iPhone 13, qui devraient embarquer le même stabilisateur optique que l'iPhone 12 Pro Max ? On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.