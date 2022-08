iPhone : un exemplaire neuf du modèle originel vendu 35000 € aux enchères

Un exemplaire très particulier de l’iPhone originel a été vendu aux enchères. Il a été adjugé à 35 000 euros. Sa particularité : le smartphone n’a jamais servi. Il est encore dans sa boîte scellée. Reste à savoir si l’électronique à l’intérieur est encore fonctionnelle et, surtout, si en démarrant, le smartphone pourra être utilisé. Car iOS a bien changé depuis 2007, date de sa première commercialisation.

Il y a souvent de belles pépites qui apparaissent sur les sites de vente aux enchères. Il y a bien évidemment quelques curiosités, comme l’iPhone X compatible USB type-C, créé par un élève ingénieur. Il y a aussi quelques raretés côté jeu vidéo. Un Sonic sur Megadrive vendu plus de 400 000 euros. Un Super Mario Bros sur NES vendu 560 000 euros. Etc.

Il y a pratiquement un an, nous rapportions dans nos colonnes qu’un Apple-1, le premier ordinateur de la firme de Cupertino, avait été vendu sur un site plus de 500 000 dollars. Il est l’un des rares (une vingtaine seulement) à avoir été suffisamment soignés pour être encore fonctionnels de nos jours. Une vraie antiquité aujourd’hui, puisque l’ordinateur a fêté ses 45 ans en 2021. Et voilà une autre histoire insolite sur un autre produit d’Apple, peut-être plus emblématique encore : le premier iPhone.

Un iPhone originel neuf vendu 35000 euros aux enchères

Un exemplaire incroyablement bien préservé a été vendu sur le RR Auction. En effet, le smartphone est encore dans une boîte totalement scellée, avec le plastique de conditionnement autour. Autant dire que le téléphone, ici dans une version noire avec 8 Go de stockage, et tous ses accessoires sont neufs. L’enchère s’est terminée la semaine dernière et l’iPhone a été adjugé à 35414 dollars, soit 35000 euros environ.

L’acquéreur de ce smartphone peut donc se targuer d’avoir l’un des derniers exemplaires neufs de l’iPhone originel. Il est logiquement fonctionnel, mais si rien ne permet de le prouver avant de l’avoir mis sous tension (avec une bonne séance de charge, parce que la batterie doit être totalement vide). Et rien ne prouve non plus que le smartphone pourrait être utilisé quotidiennement aujourd’hui.

Un exemplaire qui aura bien du mal à fonctionner aujourd'hui

En effet, à son lancement en juin 2007, l’iPhone originel ne disposait pas d’iTunes Store pour acheter de la musique (cela ne viendra que quelques mois plus tard avec iPhone OS 1.1), ni d’App Store, puisque ce dernier a été intégré à l’écosystème du smartphone avec iPhone OS 2.0, en 2008. En clair, n’imaginez pas installer TikTok sur ce téléphone. En outre, les mises à jour ont été retirées des serveurs d'Apple et iTunes n'existe plus… Bref, cet iPhone aurait aujourd’hui davantage sa place dans un musée tant il a contribué à changer le monde de la téléphonie