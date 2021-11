Le tout premier ordinateur d’Apple est en vente, les enchères devraient dépasser 500 000 dollars

Un modèle d’Apple-1, le premier ordinateur d’Apple, va être vendu aux enchères en Californie. Il s’agit d’un modèle extrêmement rare dont le prix de départ est fixé à 200 000 dollars. La maison de vente espère dépasser les 500 000 dollars.

C’est l’un des objets les plus prisés par les collectionneurs. L’un des produits informatique les plus difficiles à trouver, car fabriqué qu’à très peu d’exemplaires : l’Apple-1, le tout premier ordinateur d’Apple. Un modèle est mis aux enchères aujourd’hui par la maison de vente californienne John Moran.

L’Apple-1, en parfait état, est proposé à un prix de départ fixé à 200 000 dollars, mais la maison de vente a estimé le prix réel entre 400 000 et 600 000 dollars. Selon un expert interrogé par le Los Angeles Times, l'objet pourrait se vendre à 500 000 dollars minimum. A noter qu’en 2014, un autre modèle avait été mis aux enchères à New York et a été vendu à 905 000 dollars. Il n’est pas impossible que la bataille soit rude lors des enchères et que le prix explose.

L'Apple-1 pourrait dépasser les 500 000 dollars

Le modèle vendu d’Apple-1 est en parfait état, restauré et authentifié comme tel par des experts. Aujourd’hui, il ne reste que 60 unités à travers le monde et seulement 20 d’entre elles sont en état de fonctionner. Plus encore, seulement six bénéficient d’un châssis en bois de Koa. L’ordinateur vendu ce jour en fait partie, ce qui fait encore exploser son prix. Bien entendu, des enchères par avance ont déjà été effectuées. On peut s’attendre à une bataille acharnée de la part des collectionneurs.

L'ordinateur est accompagné d’un moniteur d’origine fabriqué par Panasonic, d’une copie du manuel utilisateur, un manuel de programmation original ainsi que de cassettes pour son fonctionnement. Bref, il est quasiment neuf. Un véritable trésor et une part d’histoire de l’informatique.

Le Saint Graal des collectionneurs

L’Apple-1 est une rareté. Il a été conçu en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. A l’époque, les trois compères ont fabriqué leur bébé dans le garage de la maison de Jobs, à Los Altos (dans la Silicon Valley). Le modèle présenté aux enchères a donc été assemblé des mains mêmes du défunt patron de la firme de Cupertino.

Vendu au prix alors exorbitant de 666,66 dollars dans des boutiques locales, il n’avait été produit qu’à 200 exemplaires. Il a très vite été éclipsé par l’Apple 2 en 1977, modèle avec lequel Jobs et sa bande ont connu le succès, mais il reste le pionner, celui par quoi tout a commencé. Le modèle mis aujourd’hui aux enchères a été vendu en 1977 à un professeur de l’université de Chaffey. Ce dernier l’a ensuite revendu à un de ses étudiants pour s’acheter l’Apple-2 quelques mois plus tard. L’étudiant l’a gardé depuis. Bien lui en a pris.

Plus qu’un ordinateur aujourd’hui vintage, l’Apple-1 est l’une des pierres angulaires de l’histoire de l’informatique. Son format, sa facilité d’utilisation et sa manière de fonctionner ont inspiré toute la concurrence d’alors, afin de donner l’informatique que l’on connait aujourd’hui. Les MacBook de 2021 viennent de là. Un Graal pour les collectionneurs qui sont prêt à débourser des sommes folles pour s’en procurer un. Plus encore, la présence de ce produit aux enchères est profitable pour la maison de vente John Moran, qui fait ainsi connaître sa vente un peu partout dans le monde.

Le plus cocasse dans l’histoire, c’est que cette vente aux enchères de luxe n’a pas pour thème l’informatique, puisqu’elle met surtout en avant des objets d’arts et des meubles de luxe. Nous vous tiendrons évidemment au courant du prix auquel cet ordinateur s'est vendu à la fin de l’enchère. Si vous avez de quoi, vous pouvez même tenter votre chance sur le site de la maison de vente.

Source : LA Times