iPhone pliable : Apple travaille sur un design similaire au Galaxy Z Flip

Le premier iPhone pliable est en cours de développement. Selon Jon Prosser, leaker bien connu des fans d’Apple, l’un des designs actuellement à l’étude ressemble au Galaxy Z Flip. Plusieurs châssis seraient en test chez Foxconn et des écrans OLED pliables auraient été commandés chez Samsung. Mais une sortie commerciale du produit n’est pas envisagée avant 2022.

Malgré le dépôt par Apple de nombreux brevets ces dernières années, l’iPhone pliable n’est pas une réalité. Il faut dire qu’après les déboires en 2019 de Samsung avec le Galaxy Fold a certainement eu un effet sur le calendrier de sortie de ce premier produit pliable chez Apple. Notamment, les phases de tests seront beaucoup plus importantes afin d’éviter un nouveau scandale.

Lire aussi – Oppo dévoile un concept de téléphone pliable en plusieurs endroits

Quelle forme prendra le smartphone pliable d’Apple ? Selon Jon Prosser, leaker très actif sur les réseaux sociaux et créateur de la chaîne YouTube Front Page Tech, deux solutions sont à l’étude à Cupertino. La première est similaire à la Surface Duo de Microsoft ou au ZTE Axon M : deux écrans non pliables sont assemblés autour d’une charnière. La seconde, bien plus intéressante, inclut un écran véritablement pliable. Vous pouvez retrouver en fin de cet article la vidéo complète du leaker. La partie sur l'iPhone pliable est dans le dernier tiers.

L'iPhone pliable ressemblerait au Galaxy Z Flip

Selon les sources de Jon Prosser, Apple travaille davantage sur cette seconde solution. Les prototypes ressemblent à un Galaxy Z Flip ou à un Motorola Razr. Le smartphone serait donc allongé et profiterait d’un écran secondaire externe pour les notifications et les manipulations basiques. L’écran de cet appareil serait produit par Samsung. Il s’agirait donc d’une dalle OLED et non microLED comme cela a pu être évoqué précédemment.

Aucun calendrier de production n’a encore été défini, signifiant que le produit ne sortira pas en 2021. Selon Jon Prosser, une sortie en 2022 reste envisageable, mais pas assurée. En revanche, Apple a produit plusieurs coques différentes et les fait tester par Foxconn, à Shenzhen. L’objectif est d’éprouver la durabilité de la charnière centrale. De nombreux brevets ont justement été déposés par Apple ces dernières années concernant cette charnière qui permet à une dalle flexible de se plier en toute sécurité.

Apple n’est pas la seule firme à avoir reculé la date de lancement de son premier smartphone pliable. C’est également le cas de Xiaomi. Nous nous souvenons encore de cette courte vidéo mettant en scène Lei Bin, le cofondateur de la marque. Postée sur Weibo début 2019, cette séquence montrait le dirigeant en train de manipuler un smartphone pliable à deux endroits. Et Xiaomi laissait alors entendre qu’une sortie était proche. Ce sera le cas, mais en 2021 seulement.