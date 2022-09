iPhone, Galaxy, Xiaomi : jusqu’à -100€ de remise pour les French Days chez Bouygues Telecom !

Les French Days sont de retour chez Bouygues Telecom ! Pendant quelques jours, l'opérateur vous propose ainsi une remise immédiate pouvant aller jusqu'à 100€ sur une large sélection de smartphones. iPhone, Samsung Galaxy ou encore Xiaomi, retrouvez les meilleures offres ci-dessous.

Découvrir les French Days Bouygues Telecom

Bouygues Telecom célèbre les French Days jusqu'au 25 septembre prochain (inclus). Pour l'occasion, l'opérateur frappe un grand coup et propose jusqu'à 100€ de remise immédiate sur de nombreux modèles de smartphone.

Avec le forfait Sensation Sensation 170Go (engagement 24 mois), vous pouvez ainsi par exemple profiter des offres suivantes :

-100€ sur l'iPhone 13 Pro disponible à 519,90€ +8€/mois x24

disponible à 519,90€ +8€/mois x24 -70€ sur l'iPhone 12 disponible à 179,89€ +8€/mois x24

-100€ sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G disponible à 1€ +4€/mois x24

disponible à 1€ +4€/mois x24 -70€ sur l'iPhone SE reconditionné disponible à 1€

-70€ sur le Xiaomi 12 5G disponible à 1€ +5€/mois x24

-100€ sur le Xiaomi 12 Pro 5G disponible à 299,90€ +8€/mois x24

Précisons que mis à part pour le Galaxy S21 FE 5G, tous les prix détaillés ci-dessus sont à prendre en compte après remboursement.

Profiter de ces offres avec un forfait Sensation 90Go ou 170Go

Pour profiter des prix minis avec les French Days de Bouygues Telecom, vous devez souscrire :

Un forfait Sensation 90Go à 24,99€/mois pendant 1 an, puis 41,99€/mois.

à 24,99€/mois pendant 1 an, puis 41,99€/mois. Un forfait Sensation 170Go à 31,99€/mois pendant 1 an, puis 48,99€/mois.

Et bonne nouvelle, si vous êtes client Bbox, vous profitez d'une réduction de -6€ chaque mois sur votre facture mobile. Ces deux forfaits vous font profiter des appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Europe et les DOM, ainsi que des MMS illimité en France métropolitaine. Depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre, vous bénéficiez également de 50Go de data avec le forfait 90Go et de 80Go de data avec le forfait 170Go.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.