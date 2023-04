iPhone : cette option de sécurité est en fait du pain béni pour les pirates

Sur les iPhone, il existe une fonctionnalité permettant de regagner accès à son compte Apple ID lorsque toutes les autres méthodes ont échoué : la clé de secours. Si celle-ci peut s’avérer très pratique au premier abord, il suffit qu’un pirate connaisse votre code PIN pour qu’il vous empêche de vous connecter, et donc, de protéger vos données importantes.

Malgré les efforts d’Apple pour barricader ses smartphones contre les attaques malveillantes, pirater un iPhone est parfois beaucoup plus simple qu’on ne le pense. On se souvient notamment de ce gang brésilien qui se vante de pouvoir déverrouiller n’importe quel iPhone, simplement en retirant la carte SIM. Une autre technique similaire a été repérée par le Wall Street Journal, qui ne demande aucunement des compétences techniques poussées.

Selon le journal américain, tout ce dont le pirate a besoin, c’est du code PIN utilisé par sa victime. Il lui suffit donc de jeter quelques coups d’œil indiscrets par-dessus son épaule, puis profiter d’un moment d’inattention pour lui subtiliser le smartphone des mains. Une fois chose faite, il ne lui reste plus qu’à utiliser une fonctionnalité de sécurité introduite par Apple en 2020.

Pirater un iPhone est un jeu d’enfant grâce à cette option de sécurité

Cette fonctionnalité, c’est la fameuse « clé de secours ». Concrètement, il s’agit d’une suite de 28 caractères générés aléatoirement permettant de réinitialiser le mot de passe de son compte Apple ID lorsqu’aucune autre méthode n’est disponible. Pratique, mais il y a un twist : dès lors qu’une clé de secours est générée, Apple désactive complètement la récupération de compte.

Sur le même sujet — iPhone, iPad, Mac : une dangereuse faille permet de pirater vos appareils, installez vite le correctif

Vous l’aurez compris, un pirate ayant déverrouillé un iPhone peut sans problème empêcher sa victime de se connecter à son compte Apple ID simplement en modifiant son mot de passe et en générant une clé de secours. Impossible pour elle donc de récupérer et sauvegarder toutes ses données importantes.

« Nous compatissons avec les personnes qui ont vécu cette mésaventure et nous prenons très au sérieux toutes les attaques contre nos utilisateurs, même si elles sont rares », a déclaré un porte-parole d’Apple. « Nous travaillons sans relâche chaque jour pour protéger les comptes et les données de nos utilisateurs, et nous sommes toujours à la recherche de protections supplémentaires contre les menaces émergentes comme celle-ci. »

Source : Wall Street Journal