iOS : voici comment les applications vont vous “aider” à renouveler votre abonnement

Apple vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité pour les développeurs d'applications sur iOS. Désormais, si le renouvellement automatique d'un abonnement échoue en raison d'un problème de facturation, une fenêtre apparaîtra directement dans l'appli pour aider l'utilisateur à mettre à jour son moyen de paiement.

Alors qu'iOS 17 pourrait introduire un énorme changement dans la politique d'Apple, la marque à la pomme vient de faire une annonce de taille à l'attention des développeurs d'applications.

Une fenêtre dans l'appli pour mettre à jour ses moyens de paiement

Dès cet été, Apple leur fournira un nouvel outil qui se révèlera extrêmement pratique pour fidéliser leurs clients. En effet, si le renouvellement automatique d'un abonnement sur une appli échoue à cause d'un problème de facturation, une fenêtre apparaîtra directement sur l'appli en question pour permettre aux utilisateurs de mettre à jour immédiatement leur moyen de paiement.

D'après le constructeur, les développeurs n'auront pas besoin d'agir pour que la fenêtre fournie par iOS n'apparaisse dans l'appli. Apple explique que cet outil vient de se greffer aux nombreuses fonctionnalités existantes de l'App Store pour aider à la fidélisation des abonnés.

Apple propose déjà plusieurs outils pour fidéliser les utilisateurs

“Par exemple, si un abonnement tente actuellement d'aboutir à une facturation, Apple utilise l'apprentissage automatique pour optimiser les tentatives de paiement afin d'obtenir le meilleur taux de recouvrement possible”, écrit Apple dans son communiqué officiel.

La firme de Cupertino fait également référence au “Billing Grace Period”, qui permet aux clients de continuer à jouir de leur abonnement pendant qu'Apple tente d'encaisser le paiement. Les développeurs qui souhaitent essayer cette fenêtre peuvent le faire dans l'Environnement de test. Ils peuvent également tester le retardement ou la suppression de la fenêtre à l'aide de messages et vérifier son affichage dans StoreKit avant de la mettre en application.

Toutefois, il est précisé que les utilisateurs devront être sous iOS 16.4 ou iPadOS 16.4 pour voir apparaître cette fenêtre. Pour rappel, on connaît déjà la liste des iPhone qui ne seront pas compatibles avec iOS 17.

En effet, avec iOS 16, Apple a mis fin au suivi des iPhone 6s, iPhone 7 et iPhone SE. De fait, la génération suivante devrait en toute logique est mise de côté à son tour. Ainsi, les iPhone X, iPhone 8 et 8 Plus, tous trois sortis en 2017, ne devraient pas non bénéficier de la nouvelle version du système d'exploitation.

Source : Apple