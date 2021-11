iPhone : BMW sort un support pour moto mais Apple déconseille de l’utiliser

BMW vient de dévoiler un nouveau support de smartphones pour les motos. Il s’appelle ConnectedRide Cradle et il transforme le mobile en ordinateur de bord. Le système est officiellement compatible avec tous les iPhone depuis le 7 jusqu’au 13 et leurs dérivés. Mais Apple déconseille d’utiliser ces appareils à cause des vibrations des motos. Explications.

Les supports de smartphone pour les voitures sont extrêmement pratiques. Ils permettent de sécuriser le téléphone tout en le gardant à hauteur du regard pour consulter une carte, des messages ou des informations importantes. Si vous n’avez pas un GPS connecté embarqué dans votre véhicule, lancez Waze, Google Maps ou Apple Plans et posez le téléphone sur le support avant de vous laisser guider.

Lire aussi – Apple vend enfin les pièces détachées pour réparer soi-même son iPhone

Les automobilistes ne sont pas les seuls à avoir besoin de l’aide à la navigation apportée par les smartphones. Les cyclistes et les motards aussi. De nombreuses marques offrent des accessoires pour fixer un smartphone sur l’avant du véhicule. BMW vient d’ailleurs d’en lancer à destination des propriétaires d’une Motorad (Sport, Tour, Heritage, Adventure ou Roadster). Il s’appelle ConnectedRide Cradle.

BMW dévoile un nouveau support moto compatible iPhone, mais Apple déconseille ce genre d'accessoire

C’est un support qui a deux fonctions. La première est d’offrir un logement sécurisé pour le smartphone. La deuxième est de proposer une connexion USB type-C afin de se connecter à certains services liés à la Motorad (outre le fait de recharger le mobile, bien évidemment). En effet, en utilisant une application compagnon (compatible Android et iOS), il est possible d’accéder à certaines données techniques en provenance de l’ordinateur de bord.

Parmi les smartphones compatibles, vous retrouvez une large gamme de smartphones de Samsung, quelques Huawei, du HTC et du LG, ainsi que tous les iPhone de ces cinq dernières années, depuis l’iPhone 7 jusqu’à l’iPhone 13, en passant par l’iPhone SE 2020, ainsi que tous leurs dérivés. Or, Apple déconseille d’utiliser ce type d’accessoire avec les iPhone. Pourquoi ? Parce que cela pourrait les endommager.

Apple affirme que les vibrations des moto endommagent les iPhone

L’explication officielle d’Apple, publiée sur le support technique en septembre dernier, s’appuie sur les vibrations causées par le moteur de la moto, notamment les grosses cylindrées (soit pratiquement toute la gamme Motorad de BMW). En vibrant sur une certaine fréquence, la moto peut faire bouger certaines pièces détachées du module photo et endommager les objectifs.

Les stabilisateurs optiques, que vous retrouvez dans tous les iPhone haut de gamme, depuis l’iPhone 6 Plus, sont particulièrement sensibles aux vibrations. De même, certains autofocus qui utilisent des aimants peuvent être déréglées. Apple ajoute qu’il existe des systèmes qui réduisent les vibrations transmises par le support. Apple recommande aux irréductibles motards de les utiliser.