Waze : un dangereux bug dirige les automobilistes dans un parc piéton

Waze a-t-il définitivement perdu la tête ? À Londres, le GPS propose désormais des itinéraires traversant les Royal Parks, d’ordinaire réservé aux piétons. L’application a évoqué la présence d’un bug, sans pour autant en connaître la source. Le mois dernier, cette dernière dirigeait les utilisateurs israéliens dans la mauvaise direction.

Ces derniers temps, il est presque dangereux de se reposer sur Waze pour calculer son itinéraire. Il y a quelques semaines, nous vous rapportions que l’application rencontre quelques soucis en Israël. À cause des mesures liées à la crise du COVID-19, le GPS emmène les automobilistes dans des directions totalement opposées à l’objectif. Les développeurs ont alors évoqué un « problème avec l’algorithme », qui s’empire quand le nombre d’utilisateurs augmente.

Visiblement, le problème s’est étendu dans d’autres régions du globe. Toutefois, nulle question ici de mesure anti-coronavirus. Sans raison apparente, le GPS calcule des itinéraires traversant les Royal Parks de Londres. Sur Twitter, l’organisme de gestion des parcs a interpellé les développeurs, indiquant « vouloir parler à quelqu’un des raisons pour lesquelles nous préférerions que vous ne dirigiez pas les conducteurs sur des routes fermées dans un parc ».

Waze vous fait traverser des parcs piétons à Londres

Le tweet s’accompagne d’une capture d’écran montrant que Waze dirige bel et bien les automobilistes dans des parcs normalement interdits aux voitures. Les développeurs ont immédiatement répondu, admettant que « Waze ne devrait pas diriger vers des routes fermées ». Après vérification, l’application précise qu’il n’y a plus « aucun problème sur les routes » et qu’il pourrait donc s’agir d’un « bug temporaire ».

Trop tard, la boîte de Pandore a déjà été ouverte. Du côté des utilisateurs, les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains s’en prennent directement à Waze. « Vous permettez ça. C’est votre problème. Fermez simplement les portes au trafic comme l’exige la gestion responsable d’une réserve naturelle nationale pendant une urgence climatique », a souligné un tweetos mécontent. Un autre s’en prend aux Royal Parks, demandant « pourquoi n’avez-vous pas essayé de les contacter depuis que l’application est sortie il y a des années ? C’est un peu tard maintenant, n’est-ce pas ? Les parcs sont envahis de dangereux conducteurs de voitures. »

