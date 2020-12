L’iPhone aurait une meilleure durée de vie que les autres smartphones, selon Apple

L'iPhone profite d'une meilleure première vie que la concurrence, selon les propos émis par trois représentants d'Apple France auprès du Sénat. Le smartphone de l'entreprise à la Pomme aurait même une durée de vie globale plus longue que ceux sous Android.



Selon un rapport sur la transition du numérique écologique remis au Sénat en juin 2020, un smartphone de première main dispose d'une durée de vie de 23 mois en moyenne. Une période insuffisante pour les rapporteurs Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte, qui estiment que la “réduction de l’empreinte carbone du numérique en France devra en effet tout particulièrement passer par une limitation du renouvellement des terminaux.”

Mais c'est sans compter sur Apple, qui explique que la première vie d'un iPhone est plus longue. Trois représentants d'Apple France ont été récemment conviés par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, afin d'expliquer au Sénat qu'un possesseur d'un nouvel iPhone le conserve généralement plus longtemps que ceux des concurrents.

La durée de vie moyenne d'un iPhone serait d'au moins 46 mois

Si, un peu moins de deux ans peuvent en effet représenter une durée de vie assez courte, Apple est quant lui beaucoup plus optimiste en ce qui concerne ses propres téléphones. “Ce chiffre de 23 mois s'applique peut-être à nos compétiteurs, mais pas à Apple. Quoi qu'il en soit, on parle de la première vie et certainement pas de la seconde ni de la troisième vie qui arrivent après le reconditionnement”, déclarent les porte-paroles d'Apple.

“Concernant la durée de vie moyenne d'un smartphone, nous savons, grâce à des études internes et à différents organismes, qu'elle est bien supérieure à 23 mois pour la première vie d'un iPhone et même pour sa deuxième vie. Elle dure un peu plus du double“, annonce Clément Lelong, responsable des initiatives environnementales chez Apple. En revanche, les représentants d'Apple France ne fournissent pas le moindre chiffre détaillé.

Cette durée de vie peut en partie s'expliquer par le prix d'achat d'un iPhone, et par le fait qu'un téléphone Android se dévalue moins qu'un modèle Android. On garde plus longtemps un iPhone parce que rares sont les modèles aussi abordables qu'un smartphone Android. Et aussi et surtout parce qu'on sait qu'on pourra le revendre plus facilement dans les 2 à 3 ans qui suivent son achat.

Mais cet allongement, Apple explique en partie par la capacité à réparer un iPhone avec des services et des pièces de qualité. Un argumentaire pas totalement désintéressé, puisque Clément Lelong admet qu'Apple ne s'opposerait pas à la réduction de la TVA sur ce genre de service, sans pour autant “faire état d'une position officielle”.

À lire aussi : la réparation d’un iPhone 12 coûtera beaucoup plus cher que celle d’un iPhone 11

Source : Senat.fr