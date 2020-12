A en croire un nouveau brevet Apple les iPhone 13 ou ultérieurs ainsi que les iPad devraient bientôt prendre en charge plusieurs comptes utilisateur. Une fonctionnalité particulièrement utile, par exemple, pour les enfants. La fonctionnalité existe depuis longtemps sur Android, mais elle est loin d'être simple à activer en plus d'être impactée par des problèmes de performances.

Nos confrères de AppleInsider ont repéré un nouveau brevet déposé par Apple – autour de la prise en charge de plusieurs comptes utilisateurs dans de futurs iPhones et iPad. Le brevet est spartiate. Il décrit simplement un appareil abstrait capable de gérer plusieurs comptes utilisateur. On y lit ainsi la description d'un “appareil informatique qui peut employer plusieurs mots de passe et clés de chiffrement associées dans lequel ces mots de passes multiples ou clés de chiffrement sont susceptibles d'être associées avec différents comptes utilisateur sur le système”

Et le brevet de poursuivre “Avant qu'un utilisateur puisse avoir accès à des données stockées sur l'appareil informatique, l'utilisateur serait invité à valider son authentification via l'écran de login”. On imagine ainsi un système de login dans iOS où le mot de passe de l'écran de verrouillage servirait de sélecteur de compte – un mot de passe par compte. Cette possibilité serait vraiment bienvenue surtout pour ceux qui ont des enfants et qui souhaitent leur créer un environnement dédié, sûr, sans aucun contenu inapproprié, sans passer uniquement par le contrôle parental.

On note bien sûr que tous les brevets déposés par Apple ne se concrétisent pas forcément tous. Mais on voit bien cela arriver rapidement, peut-être même dès iOS/iPadOS 15 et les iPhone 13. Enfin, il faut savoir que Android dispose déjà d'un système multi-comptes depuis des années (bien avant Android 5.0). Néanmoins Google n'a jamais trop investi de temps dedans, au point que la prise en charge est un peu limite – entendons nous, c'est une vraie gestion multi-utilisateurs, mais cela affecte les performances, et il faut activer ce mode manuellement au prix de bidouillages pas forcément très grand public.

En général, c'est d'ailleurs plutôt les fabricants qui activent cela en amont dans certains appareils sur lesquels cela se justifie… On peut d'ailleurs lire sur les pages d'aide Android : “À partir d'Android 5.0, la fonctionnalité multi-utilisateur est désactivée par défaut. Pour activer la fonctionnalité, les fabricants de périphériques doivent définir une superposition de ressources qui remplace les valeurs suivantes dans frameworks/base/core/res/res/values/config.xml “… miam !

Source : AppleInsider