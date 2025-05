Vous en avez assez de Siri ? Voici pourquoi Apple pourrait enfin vous laisser le remplacer

Vous aimeriez vous passer de Siri sur votre iPhone ? Ce changement longtemps impossible pourrait bientôt devenir réalité… en Europe. Apple préparerait une ouverture inédite, mais uniquement sous la pression de Bruxelles.

Le cadre réglementaire de l’Union européenne bouleverse profondément les pratiques des géants de la tech. Le Digital Markets Act impose à certaines entreprises, qualifiées de “contrôleurs d’accès”, d’ouvrir leurs services à la concurrence. Apple, directement visée par ces règles, a déjà été contrainte d’autoriser les App Stores alternatifs et les navigateurs tiers. Mais cette législation vise aussi les assistants numériques, considérés comme des services de base intégrés de manière trop verrouillée. Elle impose notamment que les utilisateurs aient le choix de désactiver les services préinstallés, au profit d’alternatives équivalentes.

Selon des informations de Bloomberg, Apple travaillerait actuellement à permettre aux utilisateurs européens d’iPhone de désactiver Siri comme assistant vocal par défaut. À la place, ils pourraient choisir un assistant concurrent, comme Google Assistant, voire un chatbot doté d’intelligence artificielle comme ChatGPT ou DeepSeek. L’ouverture pourrait aussi inclure Alexa d’Amazon, jusqu’ici absent de l’écosystème de la marque. Cette évolution, imposée par la réglementation européenne, pourrait bouleverser un usage central de l’iPhone.

Apple prépare une ouverture de Siri à la concurrence sur les iPhone européens

Historiquement, Siri est intégré en profondeur dans le système d’exploitation d’Apple et ne peut être remplacé. Jusqu’à récemment, l’assistant vocal était indispensable pour lancer une commande vocale, même si l’on voulait interagir avec un service tiers. Depuis iOS 17.4, ce dernier peut transmettre des requêtes à ChatGPT via une intégration partielle.

Avec iOS 18, cette intégration passe à un niveau supérieur grâce à Apple Intelligence, qui s’appuie sur ChatGPT-4o, le modèle d’OpenAI lancé en 2024. Celui-ci est capable de comprendre des requêtes complexes et de générer des réponses plus naturelles.

Si l’ouverture se confirme, les utilisateurs pourraient bientôt lancer directement un assistant tiers, sans passer par Siri. Apple pourrait toutefois retarder cette fonctionnalité ou en limiter l’usage. La firme cherche depuis toujours à garder le contrôle total sur son système et ses services. Officiellement, cela garantit la sécurité et la fluidité de ses appareils. Mais face à la pression de Bruxelles, elle pourrait être obligée d’ouvrir un peu plus son écosystème, au profit du libre choix des utilisateurs.