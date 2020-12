iPhone : après le chargeur, Apple abandonnerait aussi le câble Lightning inclus dans la boîte

Apple envisage d’abandonner le câble USB-C vers Lightning inclus dans la boîte des iPhone. Après avoir enlevé le chargeur et les écouteurs filaires EarPods, la firme de Cupertino pourrait aller encore plus loin dès l’année prochaine avec les futurs iPhone 13.

En octobre, Apple a finalement dévoilé les iPhone 12. Cette année, la firme californienne n’inclut pas de chargeur secteur dans la boîte des smartphones. Le bloc secteur est vendu séparément sur l’Apple Store. Dans la plupart des pays, à l’exception de la France, Apple fait aussi l’impasse sur les écouteurs filaires EarPods. Pour justifier sa décision, le géant américain évoque des préoccupations écologiques. En amenuisant la taille des boîtes, Apple réalise des économies sur le transport à grande échelle et in fine, réduit son empreinte carbone.

Malgré le tollé provoqué par ce changement, Apple étudie l’idée de ne plus fournir de câble de recharge USB-C vers Lightning dans la boîte des futurs iPhone. Actuellement, il s’agit du seul accessoire restant dans la boîte des iPhone 12.

Un sondage Apple tease l’abandon du câble de recharge dans la boîte

Début décembre, Apple a envoyé un sondage à ses clients, rapportent nos confrères de 9To5Mac. Plusieurs utilisateurs d’un iPhone 12 ont reçu un questionnaire qui s’intéresse à leur utilisation des accessoires inclus dans la boîte. Apple demande quels sont les accessoires qui sont le plus utilisés. La firme laisse le choix entre le sticker Apple en forme de pomme croquée, l’extracteur pour le tiroir de la carte SIM et enfin le câble Lightning vers USB-C.

Souvenez-vous : Apple avait déjà envoyé un sondage similaire aux utilisateurs plusieurs mois avant la sortie des iPhone 12. Le sondage s’intéressait à l’utilisation du chargeur fourni dans la boîte. Sur base des avis recueillis, Apple a estime que l’adaptateur secteur n’était plus indispensable. Selon la marque, la plupart des acheteurs ont déjà un chargeur dans un tiroir à la maison. Si les résultats du sondage montrent que le câble Lightning est largement boudé, et remplacé par un tapis de recharge sans fil QI ou un chargeur MagSafe par exemple, Apple pourrait bien l’exclure de la boîte des iPhone 13. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Mac