iPhone : Apple augmente l’indice de réparabilité de ses smartphones

Apple vient de revoir à la hausse l'indice de réparabilité de la plupart de ses iPhone. Quelques mois après la dernière mise à jour, le groupe californien a ajouté plusieurs points à certains de ses smartphones.

En janvier 2021, l'indice de réparabilité est entré en vigueur en France. Obligatoire pour des produits tech tels que les smartphones, cette note sur 10 permet de déterminer en un coup d'oeil la durabilité d'un achat dans le temps. L'indice vise à lutter contre l'obsolescence programmée et à préserver l'environnement en limitant les déchets électroniques.

Les marques de smartphones ont été contraintes de se plier à l'exercice. C'est notamment le cas d'Apple, qui a été l'un des premiers à dévoiler l'indice de réparabilité de tous ses produits. Un an plus tard, le géant californien a revu à la hausse la note de la plupart de ses iPhone à l'occasion de la sortie de l'iPhone SE 5G.

Découvrez les nouvelles notes de réparabilité des iPhone

Sur son site web officiel, Apple dispose en effet d'une page dédiée aux “indices de réparabilité prévus par la loi française relative à l’économie circulaire”. La marque revoit périodiquement les notes attribuées à ses terminaux. La dernière mise à jour date d'ailleurs d'août 2021. Voici les nouvelles notes fournies par Apple :

iPhone SE 5G : 6,4/10

iPhone SE 2020 : 6,2/10 -6/10

iPhone 13 : 6,1/10 – 6,4/10

iPhone 13 mini : 6,2/10 – 6,4/10

iPhone 13 Pro : 6,2/10 – 6,8/10

iPhone 13 Pro Max : 6,1/10 – 6,7/10

iPhone 12 : 6 /10- 6,6/10

iPhone 12 mini : 6 /10- 6,6/10

iPhone 12 Pro : 6 /10- 6,9/10

iPhone 12 Pro Max : 6 /10- 6,9/10

iPhone 11 : 4,6 /10- 6,7/10

iPhone 11 Pro : 4,6 /10- 7/10

iPhone 11 Pro Max : 4,5 /10- 7/10

iPhone XR : 4,5 /10- 6,3/10

iPhone XS : 4,7 /10- 7/10

iPhone XS Max : 4,6 /10- 6,9/10

iPhone 8 : 6,6 /10- 6,5/10

iPhone 8 Plus : 6,6 /10- 6,5/10

iPhone X : 4,8/10

iPhone 7 : 6,7 /10- 6,5/10

iPhone 7 Plus : 6,6 /10- 6,4/10

Seuls quelques modèles voient leur note de réparabilité s'effondrer. C'est le cas de l'iPhone SE de seconde génération, des iPhone 8/ 8 Plus et des iPhone 7/7 Plus. Par contre, certains modèles écopent d'une forte hausse, comme les iPhone 11.

Lire aussi : l'indice de réparabilité peine à convaincre les Français

Pour mémoire, l'indice de réparabilité a été maintes fois critiqué depuis son entrée en vigueur. D'après l'UFC Que-Choisir, l'indice est complètement inutile. Pire, l'association HOP (Halte à l'obsolescence programmée) estime même que l'indice est trompeur. Les scores affichés sur les produits seraient beaucoup trop élevés. Dans ce contexte, l'indice peine à convaincre les consommateurs.