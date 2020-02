iPhone 9 : cette vidéo montre son design sous tous les angles

L’iPhone 9 n’a presque plus de secrets pour nous. Quelques semaines avant la keynote de présentation, un designer a mis en ligne une vidéo de son design. L’artiste s’est basé sur les précédentes fuites apparues sur la toile. Sans surprise, le smartphone est équipé d’un lecteur d'empreintes digitales Touch ID et est sublimé d’un look général très similaire à celui de l’iPhone SE.

Ce 3 février 2020, la chaîne YouTube ConceptsiPhone a publié une vidéo concept présentant sous toutes les coutures le design de l’iPhone 9 d’Apple. Les rendus 3D qui composent la séquence ont été réalisés par l’artiste Mauro Battino. L’homme s’est notamment basé sur les rendus 3D de l’iPhone 9 conçus par le leaker OnLeaks.

Comme prévu, l’iPhone 9 se distingue des iPhone récents par l’intégration d’un lecteur d'empreintes Touch ID et le retour du bouton Home. L’écran LCD de 4,7 pouces est cerclé par de larges bordures en haut et en bas. Au dos, le smartphone se rapproche beaucoup de l’iPhone 7 ou de l’iPhone 8 par exemple. On y trouve un capteur photo unique disposé dans le coin gauche et accompagné d’un flash LED.

Apple lance la production de l’iPhone 9 : sortie en mars 2020

En parallèle, un rapport de MyDrivers est venu assurer qu’Apple a lancé la phase d’essai de production de l’iPhone 9. La production de l’iPhone a donc débuté. Dans la foulée, le rapport confirme le lancement du smartphone dans le courant du mois de mars 2020.

Lors de la présentation de mars, Apple dévoilerait aussi une nouvelle version de l’iPad Pro, qui serait équipée d’un triple capteur photo façon iPhone 11, un casque audio à réduction de bruit Bluetooth et un support de recharge sans fil. On vous en dit plus dès que possible sur les plans d’Apple. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur l’iPhone 9 dans les commentaires ci-dessous.

