iPhone 9 (SE 2) : Apple lancerait non pas une mais deux versions

iPhone 9, tel s’appellerait finalement l’iPhone SE 2 d’après les derniers développements. Et à mesure qu’on s’approche de la prochaine Keynote d’Apple, le smartphone se révèle être l’héritier spirituel de l’iPhone 8. Aux dernières nouvelles, la Pomme aurait prévu de le commercialiser en deux versions.

Si l’information s’avère correcte, Apple lancerait un iPhone 9 mais aussi une variante « Plus ». La fuite nous vient du site Digitimes qui cite des sources issues de la chaîne d’approvisionnement de la firme de Cupertino. Ses fournisseurs auraient reçu des commandes pour deux écrans LCD de tailles différentes. Le smartphone qu’on attendait sous le nom iPhone SE 2 aurait donc finalement droit à une déclinaison de plus grande taille, avec sans doute quelques avantages au niveau de la fiche technique.

À vrai dire, cette information fait sens. Le seul élément qui justifiait l’utilisation du nom iPhone SE 2 jusqu’à présent était son positionnement tarifaire. Son gabarit et son design étaient annoncés proches de ceux de l’iPhone 8 qui s’avère finalement être son véritable prédécesseur. Il ne manquait plus qu’un iPhone 9 Plus pour que tout le puzzle se mette en place.

Six iPhone attendus en 2020 dont deux avec écran LCD

Selon le rapport de Digitimes, pas moins de six iPhone seront lancés en 2020 : deux iPhone LCD et quatre iPhone 12 OLED en septembre, ce qui va dans le même sens que les informations dont nous disposions déjà. Quant aux caractéristiques de l’hypothétique second iPhone 9, nous ignorons ce que ce dernier proposera de plus que la version standard, si tant est que Apple lance bien deux variantes cette année. De ce qu’on savait de l’iPhone SE 2, le smartphone aura un écran LCD de 4,7 pouces.

Il serait équipé du SoC Apple A13 épaulé par 3 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne. Pas de Face ID au programme, le smartphone reviendrait au fameux Touch ID délaissé depuis l’iPhone 8. Quant à son prix, il serait situé sous la barre des 400 dollars selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Source : Digitimes