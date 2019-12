Apple iPhone SE 2 : le futur iPhone moins cher devrait s’appeler iPhone 9

Apple aurait décidé de ne pas appeler son prochain smartphone moins cher iPhone SE 2, mais iPhone 9, à en croire une nouvelle rumeur. Une décision qui tiendrait davantage de la logique marketing, puisque le smartphone devrait reprendre le design de l’iPhone 8 tout en modernisant sa fiche technique.

En 2017, avant la keynote d’Apple, toutes les rumeurs confirmaient qu’Apple présenterait trois smartphones : l’iPhone 8, successeur de l’iPhone 7, l’iPhone 8 Plus, sa version phablette, et l’iPhone X. Ce dernier se prononce iPhone « Ten », comme dix en anglais (pourquoi ne pas l’avoir nommé iPhone 10, personne ne le sait), car le X fait référence au chiffre romain, et non à la vingt-quatrième lettre de l’alphabet.

Apple justifiait ce choix parce que la différence entre l’iPhone 8 et l’iPhone X était importante. C’est peu ou prou le même discours tenu par Microsoft quand Windows est passé de la version 8.1 à la version Windows 10. « C’est tellement énorme comme différence qu’il fallait marquer le coup » !

Il y a donc un iPhone 8 et un iPhone 10. Mais pas d’iPhone 9. En 2018, il a également été totalement oublié, puisqu’Apple a présenté les iPhone XR, XS et XS Max (des rumeurs affirmaient à l’époque que l’iPhone XR aurait pu être nommé iPhone 9). Même chose en 2019 avec l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Nous avions donc compris que le chiffre neuf serait abandonné, voire gardé pour une bonne occasion. Et c’est justement ce qu’il pourrait se passer en 2020.

Appelez-le désormais iPhone 9

En effet, vous savez certainement qu’Apple devrait présenter un iPhone moins cher en début d’année. Un iPhone « low cost » (dans le référentiel Apple) qui succèderait à l’excellent (mais dépassé désormais) iPhone SE. Jusqu’à présent, les rumeurs l’appelaient iPhone SE 2, parce qu’il fallait bien lui donner un nom. Mais, une rumeur affirme en provenance du Japon affirme que le marketing d’Apple s’est chargé de lui trouver une dénomination plus logique : iPhone 9 !

Pourquoi plus logique ? D’abord, parce que l’iPhone SE porte son nom en l’absence de numérotation disponible entre iPhone 5s et iPhone 6. Il s’agitait d’un iPhone « Special Edition ». Ensuite, l’iPhone 9 ne ressemblera pas à l’iPhone SE (et non à ce superbe concept d’iPhone 11 miniaturisé). Il reprendra l’ergonomie de l’iPhone 8, dont le design était déjà une légère évolution de celui de l’iPhone 7 (qu supprimait le bouton Touch ID de l’iPhone 6S pour le remplacer par une surface tactile avec retour haptique). Nous retrouverions donc Touch ID, l’écran Retina HD de 4,7 pouces et les belles bordures autour de l’écran.

À cette ergonomie bien connue se rajoutera bien sûr une nouvelle plate-forme, celle de l’iPhone 11. À savoir le chipset Appe A13, afin d’apporter un peu de puissance sous le capot. Côté photo, en revanche, les rumeurs ne sont pas précises. Mais, rappelons que pour l’iPhone SE, Apple avait choisi la webcam de l’iPhone 5S et le capteur principal de l’iPhone 6S. Enfin, l’écran de l’iPhone 9 ne sera certainement pas compatible 3D Touch, la technologie ayant été abandonnée avec l’iPhone 11. Elle sera sacrifiée sur l’autel de l’économie de marché, comme pour l’iPhone XR qui en a aussi été privé.

Source : Macotakara