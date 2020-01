Alors que l’iPhone 9 (ex iPhone SE 2) devrait débarquer dans les tout prochains mois, un célèbre analyste financier affirme qu’Apple pourrait présenter une version Plus en 2021. Cet iPhone 9 Plus serait équipé d’un bouton Touch ID intégré sur une tranche façon Sony Xperia et embarquerait un écran LCD.

La technologie LCD a la vie dure chez Apple. Alors que les écrans s’appuyant sur cette technologie devrait disparaître cette année dans l’iPhone 12 et ses déclinaisons, les modèles milieu de gamme, eux, devraient encore les conserver au moins jusqu’à l’année prochaine, à en croire un nouveau rapport de l’analyste financier taïwanais Ming Chi Kuo.

Dans ce document, dont le contenu a été révélé par le site Macrumors, Apple aurait l’intention de présenter une version « Plus » de l’iPhone 9 au premier semestre 2021. Soit dans un an. Le smartphone intègrerait donc un écran LCD et non OLED comme les modèles haut de gamme. Cet écran mesurerait entre 5,5 pouces et 6,1 pouces, soit une taille comprise entre l’iPhone 8 Plus et l’iPhone 11. Rappelons que les rumeurs affirment que deux versions de l’iPhone 9 sont déjà attendues en ce début d’année, dont une pourvue de Face ID.

Un lecteur d'empreinte positionné comme chez Sony

Cet iPhone 9 Plus ne profiterait pas d’un module Face ID en façade. Il adopterait un lecteur d’empreinte digitale type « Touch ID » pour la protection biométrique. Cependant, le bouton ne serait pas positionné en-dessous de la dalle tactile, comme dans l’iPhone 8 (ou l’iPhone 9 de 2020 tel qu’il est présenté par les fuites), mais sur la tranche de droite. A l’image de certains smartphones Xperia, ce lecteur d’empreinte digitale serait intégré dans le bouton de mise en marche.

La présence de ce lecteur d’empreinte digitale n’est pas incohérente. En effet, selon les rapports précédents de Ming Chi Kuo, les iPhone haut de gamme prévus en 2021 seraient tous pourvus de deux protections biométriques : Face ID, héritage des iPhone X, XS et 11, et un lecteur d’empreinte digitale intégré sous l’écran. Ce sera donc le retour en grâce de Touch ID. Mais ces nouvelles incarnations seraient plus modernes que le Touch ID historique.

