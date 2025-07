Gemini AI peut désormais transformer vos photos en vidéos ultra bluffantes, voici comment faire

Google vient d'ajouter à Gemini AI un outil qui permet de transformer facilement n'importe quelle photo en vidéo haute qualité – voix et bande son incluse. Basée sur Veo 3, la nouveauté vous permet d'adapter le résultat final à partir d'un prompt.

Google permet désormais à Gemini de transformer directement des photos en vidéos de 8 secondes via un nouvel outil. Celui-ci permet de définir un scénario ou une série de consignes dans un prompt. Le système est basé sur le dernier générateur de séquences vidéos Veo 3 de la firme. De quoi obtenir sans effort un contenu extrêmement réaliste et détaillé en 720p – accompagné d'une bande son (musique, bruitage, voix…) elle aussi particulièrement bluffante.

Les abonnés aux tiers éligibles devraient commencer à voir dès aujourd'hui l'option sur l'app et la version web de Gemini. Même s'il faut souligner que ce n'est pas encore le cas chez tout le monde – Google parlant simplement d'une disponibilité “dans certaines régions” en cours de déploiement. Avec une arrivée d'abord sur la version web, et dans les prochaines semaines sur mobile. Il n'empêche, un aspect, en particulier risque bien de rendre beaucoup d'utilisateurs impatients.

Accéder à Veo 3 ne coûte plus que le prix d'un abonnement Pro

Car pour la première fois depuis le lancement de Veo 3, Google permet à beaucoup plus d'utilisateurs de tester la génération de vidéos avec son meilleur modèle du moment. En plus de Gemini AI Ultra à 274,99 € par mois la nouveauté est en effet aussi proposée dans le tiers Gemini AI Pro (21,99 € / mois) nettement plus grand public. L'accès à cet outil est très simple. Un nouveau bouton “Vidéo” fait son apparition dans le menu déroulant “Outils” qui s'affiche en bas du champ de saisie du prompt.

Une fois sélectionné, vous écrivez le scénario, votre ébauche d'idée ou des instructions strictes à suivre – tant pour ce qui se passe à l'image que pour la bande son. Il faut bien sûr joindre une photo de votre choix qui servira de base. Une fois que tout vous convient, il suffit de valider le prompt et d'attendre que la génération du contenu vidéo se termine.

Google explique que “vous pouvez devenir plus créatif en animant des objets du quotidien, en donnant vie à vos dessins ou en ajoutant du mouvement à des scènes de nature”.