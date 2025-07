Oubliez le Galaxy Z Fold 7 : Samsung vous a caché l’arrivée (rapide) d’un smartphone surprise qui se plie en trois

Samsung est sur le point d'annoncer un smartphone pliable ultime qui se plie en trois. L'appareil est dans ses dernières phases de développement selon le patron de l'entreprise. Sa date d'arrivée, particulièrement proche, est plutôt une bonne surprise – à condition que la firme parvienne à tenir ses délais.

On savait déjà grâce à quelques indiscrétions que Samsung était en train de développer très activement son premier tri-fold (smartphone pliable en trois parties). Or, il y a du nouveau, puis que le patron de la division mobile chez Samsung TM Roh vient tout juste d'officialiser cette information. Tout en donnant quelques précisions sur l'avancement de ses efforts et la fenêtre de sortie de l'appareil.

Ce type de smartphones a déjà fait une entrée timide sur le marché. Notamment du côté de Huawei. Il s'agit d'un tour de force technologique, ce qui implique pour l'instant un coûts de fabrication très élevé… qui se traduit par un prix final supérieur à 2 500 € dans le cas du Huawei Mate XT.

Samsung va lancer son premier tri-fold d'ici quelques mois à peine

Le concept n'en reste pas moins attractif : l'appareil garde des dimensions proches d'un smartphone classique une fois plié. Tout en délivrant un écran interne d'une taille inédite une fois ouvert. L'emploi de deux charnières permet également d'exploiter plusieurs façons de le déplier partiellement. On peut par exemple faire tenir l'appareil debout sans accessoire. Ou lui donner la forme d'une sorte de PC portable – avec un tiers de l'écran à plat sur la table et les deux autres affichant confortablement une ou plusieurs applications.

À en croire TM Roh c'est justement ces aspects pratiques que la firme est en train de peaufiner. Mais il y a une très bonne nouvelle si vous espérez en savoir plus rapidement. TM Roh tease en effet une fenêtre de lancement étonnamment proche. Voici les propos du dirigeant (via The Korea Times) :

« Nous travaillons activement sur un smartphone à trois volets en vue de le lancer d’ici la fin de l’année 2025 », révèle TM Roh. Avant d'ajouter : « Nous travaillons actuellement spécifiquement sur le perfectionnement du produit et de son ergonomie, mais nous n’avons pas encore décidé de son nom […] qui devrait être décidé très prochainement ».

Plus que quelques mois à attendre, donc, pour en savoir plus sur cet appareil. Reste à savoir si le savoir-faire de Samsung en matière de smartphones pliables permettra de le proposer à un tarif raisonnable.