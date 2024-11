L’iPhone 17 Air ne serait finalement pas le smartphone le plus fin d’Apple

Une nouvelle rumeur en provenance de Corée vient tempérer les attentes concernant la finesse du prochain iPhone 17 Air, qui sera supposément le plus fin de la série.

Selon le compte « yeux1122 » sur la plateforme Naver, citant des sources industrielles, Apple rencontrerait des difficultés techniques dans sa quête d'un iPhone ultra-fin. Si bien que le prochain iPhone 17 Air pourrait bien être un peu plus épais que prévu.

Le principal obstacle réside dans la fabrication de la batterie. Le géant de Cupertino visait initialement l'utilisation d'un substrat plus mince pour la batterie, mais des contraintes techniques et surtout des coûts de production trop élevés forceraient l'entreprise à revenir vers sa technologie existante.

La batterie de l’iPhone 17 Air devrait le rendre plus épais

Cette limitation technique aurait des répercussions directes sur l'épaisseur finale de l'appareil. Selon les informations disponibles, la batterie de l'iPhone 17 Air mesurerait environ 6 mm d'épaisseur, ce qui signifie que l'appareil complet serait nécessairement plus épais. Pour mettre ces dimensions en perspective, rappelons que l'iPhone 6, sorti en 2014, mesurait 6,9 mm d'épaisseur, restant à ce jour l'iPhone le plus fin jamais commercialisé.

L'iPhone 16 Plus, que le modèle Air devrait remplacer dans la gamme, fait actuellement 7,8 mm d'épaisseur. Cette nouvelle version, malgré ses ambitions initiales, pourrait donc ne pas représenter une véritable révolution en termes de finesse. Surtout s'il ne s'agit finalement pas du smartphone le plus fin jamais commercialisé par la marque à la Pomme.

Prévu pour l'automne 2025, l'iPhone 17 Air devrait néanmoins intégrer plusieurs innovations technologiques, notamment la puce A19, un écran ProMotion capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un appareil photo arrière unique. Apple envisagerait de positionner ce modèle comme une option premium dans sa gamme non-Pro, avec un prix avoisinant les 1 299 dollars, ce qui en ferait l'iPhone le plus cher à ce jour.

Cette stratégie s'inscrit dans un contexte où Apple cherche à redynamiser ses ventes après les performances mitigées des iPhone mini et Plus des générations précédentes. Malgré ses caractéristiques techniques inférieures aux modèles Pro (qui devraient bénéficier de 12 Go de RAM et de trois capteurs photo de 48 MP), l'iPhone 17 Air miserait sur son design distinctif pour séduire les consommateurs.