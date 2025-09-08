À l’approche de la keynote d’Apple de présentation de l’iPhone 17, les spéculations se multiplient. Et parfois, elles tendent à se confirmer entre elles. C’est le cas des fuites concernant les coloris originaux de l’iPhone Pro Max.

Alors que la keynote d'Apple présentant officiellement l’iPhone 17 est imminente, voici d'ailleurs comment la suivre en direct et tout ce que vous pouvez en attendre, le flot des rumeurs ne se tarit pas : les spéculations vont bon train et certaines d’entre elles semblent parfois en confirmer d’autres.

C’est notamment le cas des coloris de l’iPhone Pro Max, qui devraient proposer des coloris qui sortent de l’ordinaire, leur permettant aussi de se distinguer des générations précédentes du point de vue esthétique.

Apple innove côté coloris pour son iPhone Pro Max

Récemment, on vous avait partagé une fuite qui révèlerait tous les coloris de l’iPhone 17. La nouveauté la plus marquante concernait les modèles Pro : un bleu marine assez rare chez Apple, et surtout un orange qui tranche avec ce qui se fait habituellement sur le marché, que ce soit chez Apple ou même chez Android.

Deux photos partagées par PhoneArt sur X (ex-Twitter) renforcent cette rumeur. D’après lui, il s’agit de deux prototypes de l’iPhone 17 Pro Max. Les clichés – fortement zoomés et à la qualité dégradée, puisque postés sur les réseaux sociaux – présentent les téléphones de dos, en teintes bleu marine et orange, donc. Ce cadrage particulier suggère que l’individu à l’origine de la fuite a voulu préserver son anonymat : selon nos confrères de Wccftech, Apple surveille très probablement ce genre de fuite, or la publication d’une photo entière aurait pu révéler des détails compromettants.

This is the closest photo of the whole Internet to the real iPhone 17 Pro Max. They are engineering machine models. This time there is no black version, only this dark blue. pic.twitter.com/OKzHLuItC5 — PhoneArt (@UniverseIce) September 7, 2025

Quoi qu’il en soit, cette initiative détonne avec la stratégie habituelle de la marque à la pomme. En effet, Apple a plutôt tendance à expérimenter de nouveaux coloris sur ses modèles les moins chers. Mais cette décision pourrait permettre de distinguer d’autant plus les iPhone 17 Pro des générations précédentes, le plan esthétique n’étant pas celui le plus investi par les innovations.

Proposer deux coloris qui sortent de l’ordinaire pourrait donc être une stratégie d’Apple pour inciter les consommateurs à renouveler leur appareil. En présentant un modèle plutôt sobre mais plus original qu’un noir basique – le bleu marine –, accompagné d’un coloris plus vif – la teinte orangée –, chacun pourrait y trouver son bonheur. Ce sont par ailleurs deux couleurs que l’on retrouve dans les fuites concernant un nouvel accessoire apparemment développé par Apple, qui veut vous faire changer la façon dont vous porterez votre iPhone 17.