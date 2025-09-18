Les iPhone 17 ne sont pas encore sortis et déjà leur caméra a un gros problème

Les premiers tests des iPhone 17 montrent que leur caméra arrière a un souci de taille. Les photos prises sont parfois inexploitables, avec des artéfacts qui n'ont rien à faire là.

Les iPhone 17 se retrouveront bientôt entre les mains des personnes ayant précommandé l'un ou l'autre des nouveaux smartphones d'Apple. Si vous en faites partie et que vous lisez cet article le jour de sa publication, il ne vous reste plus que 24 heures à attendre. De leur côté, les médias et autres influenceurs spécialisés ont déjà reçu des exemplaires de test. Certains d'entre eux ont déjà publié leur avis, ce qui permet aux indécis de se faire une idée plus précise avant d'ouvrir ou non le portefeuille.

C'est justement dans l'un de ces tests qu'un bug a été repéré. Il est particulièrement gênant dans la mesure où il touche à l'appareil photo des iPhone 17, en l’occurrence l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro Max. Cela ne veut pas dire que les autres modèles sont épargnés, ce que d'autres testeurs ne manqueront pas de souligner le cas échéant. Henry Casey de CNN Underscored est l'un de ceux-là. En prenant des photos avec l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro Max pendant un concert, il constate quelque chose d'étrange.

La caméra des iPhone 17 a un souci, elle fait des photos bizarres

Sur environ un cliché sur dix, le journaliste remarque la présence d'artéfacts sous la forme de carrés ou de rectangles noirs. Ils se situent sur l'écran derrière le groupe, un grand panneau LED. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple est conscient de la situation et confirme qu'il s'agit d'un bug logiciel, pas matériel.

La marque a indiqué à CNN Underscored qu'il peut survenir “dans de très rares cas, lorsqu'un écran LED extrêmement lumineux brille directement dans l'appareil photo“. Rien qu'une mise à jour d'iOS 26 ne pourra corriger donc. On suppose que le correctif sera intégré à iOS 26.1. La firme de Cupertino serait déjà en train de tester cette version du système. Soyez tout de même conscient qu'en attendant, vous pouvez rencontrer ce bug sur votre iPhone 17 tout neuf.