iPhone 16e : le dernier smartphone Apple revient à un prix imbattable, vite !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui recherchent une offre sur l'iPhone 16e ! En ce mercredi 5 mars 2025 seulement, les membres du ClubR du site Rakuten peuvent bénéficier d'un joli cashback sur l'achat du dernier smartphone Apple.

Comme vous le savez certainement, Apple a présenté l'iPhone 16e en février 2025. Considéré comme un smartphone d'entrée de gamme, le nouveau téléphone de la marque à la Pomme qui inclut 128 Go d'espace de stockage est à 719,99 euros.

Aujourd'hui seulement, sur le site Rakuten, le smartphone est à 714,99 euros grâce au code PAYPAL5, si vous procédez au paiement par Paypal. Aussi, en tant que membre du ClubR, vous pouvez bénéficier d'un cashback en fonction de votre statut sur le site e-commerce, à savoir : Regular (10 % de cashback), Silver (12 % de cashback), Gold (15 % de cashback) et Platinum (20 % de cashback). De plus, le vendeur Carrefour propose un boost supplémentaire de 5 % sur toute sa boutique. À titre d'exemple, l'Apple iPhone 16e peut revenir à 607,24 euros si on prend en compte le statut Regular ainsi que les 10 775 Rakuten Points acquis.

Pour rappel, l'iPhone 16e d'Apple possède un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels, une luminosité de 1 200 nits et une densité de 457 ppp. Fonctionnant sous le système d'exploitation iOS 18, le smartphone dispose aussi d'une batterie Li-Ion de 4005 mAh, d'une puce Apple A18, d'un capteur principal de 48 MP et d'une caméra frontale de 12 MP.