PayPal se lance dans le paiement sans contact mobile, Apple Pay et Google Wallet n’ont qu’à bien se tenir

PayPal va proposer sa propre solution de paiement sans contact par smartphone, par le biais de son application mobile. Pour se démarquer d'Apple Pay et Google Wallet, Paypal mise sur le paiement fractionné et le cashback.

Apple Pay sur iPhone, Google Wallet sur Android, voire Samsung Pay sur les Galaxy : il est dur de concurrencer les solutions de paiement par défaut sur nos smartphones. Pourtant, en Europe, la législation sur les marchés numériques (DMA) oblige Apple et Google à ouvrir leur système pour permettre l'émergence de nouveaux acteurs. Et qui est mieux placé que PayPal en termes de paiement numérique pour tenter de faire de l'ombre aux deux mastodontes de la tech.

PayPal a annoncé lancer son portefeuille mobile sans contact à partir de l'été 2025. “Avec la dernière version de l'application PayPal pour iOS et Android , les consommateurs pourront payer de manière sécurisée et pratique via leur smartphone et ‘Tap to Pay' partout où les paiements sans contact par Mastercard sont acceptés”, apprend-on.

PayPal peut-il concurrencer Apple Pay et Google Wallet ?

Pour son coup d'essai, PayPal ne choisit pas la facilité puisque c'est en Allemagne que cette fonctionnalité sera déployée en premier. Les allemands font encore beaucoup confiance à l'argent liquide et il sera sans doute difficile de leur faire changer leurs habitudes. D'un autre côté, PayPal parie certainement sur le fait que de nombreux consommateurs ne sont toujours pas fidèles à Apple Pay et Google Wallet pour convaincre les sceptiques et grappiller des parts de marché sur le segment du paiement mobile sans contact. Si l'expérience est un succès outre-Rhin, la France ne devrait pas tarder à suivre.

Pour se démarquer, PayPal va proposer Instalment Payment To Go, un système de paiement fractionné. Les utilisateurs devront remplir un processus de candidature rapide dans l'application PayPal pour choisir de régler un achat en trois, six, douze ou 24 versements mensuels. Le communiqué ne précise pas si des frais s'appliquent dans ce cas. Un programme de cashback va également être mis en place pour finir de séduire les utilisateurs. Il sera intéressant d'observer si PayPal parvient à faire son trou face à Apple Pay et Google Wallet, déjà très bien installés.